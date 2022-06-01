俄羅斯襲擊化工廠 澤倫斯基：真是瘋了

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（中央社基輔31日綜合外電報導）俄羅斯為完全攻下烏克蘭東部一座關鍵城市而猛襲一家化工廠，烏國總統澤倫斯基指控俄國根本是「瘋了」。

法新社報導，烏東城市北頓內茨克（Severodonetsk）控制權之爭本週戰火升級，俄烏雙方都死傷慘重。

俄羅斯未能占領首都基輔（Kyiv）以來，目標東移。作為俄羅斯攻占盧甘斯克（Lugansk）地區道路上的其中一座工業樞紐，北頓涅茨克已成為俄軍火力集中的目標。

地方有關當局今天表示，幾乎全毀的北頓內茨克大部分由俄羅斯掌控。當局還說，敵軍攻擊了一家化工廠內的硝酸槽，警告民眾待在室內。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過影片說：「有鑑於北頓內茨克儲存了大量化學品，俄羅斯軍隊對當地的襲擊，包括盲目的空襲，根本是瘋了。」

「但戰爭進行到第97天，對俄羅斯軍方、俄羅斯指揮官、俄羅斯士兵來說，任何瘋狂之舉絕對都是可以接受的，這已經不足為奇。」

同一時刻，在布魯塞爾，歐盟領導人在同意減少2/3的俄油進口以進一步升高對俄國經濟施壓後，在禁止進口俄羅斯天然氣上意見紛歧。

歐盟各國淡化了迅速實施天然氣禁令的可能性，但澤倫斯基對歐盟對俄羅斯這個「恐怖主義國家」迄今採取的行動表達感謝之意。

他說：「歐洲國家放棄俄羅斯石油和其他化石燃料，將加速轉向使用可再生能源，明白這一點也是十分重要的。」

「從戰略上來看，這將使俄羅斯成為現代經濟的局外人，在如此激進的政策和與文明世界隔絕的過程中，俄國根本無法適應。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110601