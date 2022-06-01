德將提供烏克蘭IRIS-T防空系統 有助保衛大型城市

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（中央社柏林1日綜合外電報導）基輔當局與德國在野黨要求德國加強運送重型武器至烏克蘭後，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，將提供IRIS-T防空系統給烏克蘭，有助大型城市防範俄軍空襲。

綜合法新社與路透社報導，蕭茲政府被控軍援基輔速度緩慢，今天他駁斥這項指控，說德國「從戰爭開始以來持續運送（武器）」，自2月24日俄國入侵烏克蘭後，已把逾1500萬發彈藥、10萬枚手榴彈、超過5000個反戰車地雷送到烏國。

蕭茲告訴下議院聯邦議院（Bundestag）的議員：「最近政府已決定，我們將運送德國擁有的最新式IRIS-T型防空系統（給烏克蘭）。」

他說這個系統將「賦予烏克蘭能力，可保衛一整座主要城市防範俄國空襲」，且德國也會運送一套能偵測敵軍火箭砲的追蹤雷達系統給烏國。

一名維安消息人士上月告訴路透社，德國正在考慮提供IRIS-T SLM中程地對空防禦系統給烏克蘭。

烏克蘭近幾週加強要求重型武器。莫斯科當局無法拿下烏克蘭首都基輔（Kyiv）後，現正集中火力攻擊烏克蘭東部。

蕭茲說，目前正持續與夥伴國家討論進一步軍援烏克蘭抗俄的方式。

蕭茲昨天宣布，德國將運送步兵戰鬥車至希臘，好讓雅典政府把蘇聯式武器交給基輔。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110601