烏軍堅守北頓內茨克 消秏俄羅斯戰力

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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭在北頓內茨克的守軍今天繼續抵抗俄軍全面進攻。這是開戰以來俄羅斯規模最大的地面攻擊行動之一，該市1/3至一半已落入俄軍之手。

西方軍事分析家稱，莫斯科已從其他前線抽調兵力和火力，集中在北頓內茨克，希望進攻這座工業小城能為俄羅斯帶來堪稱勝利的成果，實現其在烏東的宣示目標之一。

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）援引親莫斯科盧甘斯克人民共和國領導人帕斯特爾奈克（Leonid Pasechnik）的話稱：「我們可以說，北頓內茨克的1/3已在我們控制下。」

他說，俄軍並未像他們希望的那樣迅速推進，並表示親莫斯科的部隊想「維護好這座城市的基礎設施」，且因顧及周圍的化工廠而行動緩慢。

北頓內茨克市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）則表示，該市有一半已落入俄羅斯人手裡。他說：「很不幸…這城市已被一分為二。不過這城市仍在自衛，它仍是烏克蘭的。」他建議仍受困市內的人待在地窖裡。

烏克蘭表示，俄羅斯的無情轟炸已摧毀該市所有重要基礎設施，隨後一波波大規模地面攻擊造成大量人員傷亡。俄軍正朝市中心推進，但速度甚慢，且未成功包圍當地烏克蘭守軍。

盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台，烏軍似乎沒有被包圍的風險，不過他們最終可能被迫撤退到北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）對岸的孿生城市利西昌斯克（Lysychansk）。

斯特約克稱，撤離平民已不再可能。30日發生的一起攻擊事件，造成一名法國記者喪生後，當局取消疏散居民行動。

「挪威難民理事會」（Norwegian Refugee Council）長期派員在北頓內茨克從事救援工作，該機構秘書長艾基蘭（Jan Egeland）對當地受到的破壞感到「驚駭」。

「我們擔心該市仍受困於戰火的平民多達1萬2000人，無法獲得足夠的飲水、糧食、藥品或電力。幾近不間斷的轟炸迫使平民躲在防空洞和地下室避難，而對那些試圖逃出的人來說，機會很少。」

不過俄羅斯也為這場大規模戰鬥付出巨大代價，一些西方軍事專家表示，北頓內茨克戰役無論誰贏，都有可能損害到俄軍抵禦烏軍最終在其他地方展開反攻的能力。

華盛頓「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）稱：「蒲亭正向（盧甘斯克）最後一個主要人口中心北頓內茨克投放人員和彈藥，彷彿拿下它就能為克里姆林宮贏得戰爭。他錯了。」

「北頓內茨克戰役結束時，無論哪一方控制這座城市，俄羅斯在作戰和戰略層面的攻勢皆可能已達到巔峰，讓烏克蘭有機會重啟作戰層面的反攻，將俄軍擊退。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110531