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馬立波全市遭俄軍占領後 首艘貨船離港航向俄國

2022/5/31 16:23
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（中央社馬立波31日綜合外電報導）烏克蘭東部親俄分離主義地區的領導人今天表示，俄軍拿下烏國港市馬立波（Mariupol）後，首度有船隻離開馬立波港，這艘船載著金屬材料往東航向俄國。

烏克蘭方面則說，把金屬材料從馬立波港運到俄國形同搶劫。

俄軍拿下馬立波市，讓莫斯科當局搭起一條陸地橋梁，串起俄國國土、烏克蘭親俄分離主義者掌控區域，以及早被俄國併吞的克里米亞半島（Crimea）。

由親俄分離主義分子自行建立的「頓內茨克人民共和國」（Donetsk People's Republic）領導人普希林（Denis Pushilin）在傳訊應用程式Telegram寫道：「貨輪載著2500噸的熱軋片今天離開馬立波港，航向（俄羅斯）羅斯托夫市（Rostov）。」

本月稍早，逾2400名據守馬立波市亞速鋼鐵廠（Azovstal）的烏克蘭戰士投降後，俄國完全掌控馬立波。俄國上週說馬立波港已完成除雷，並對商用船隻重新開放。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110531

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