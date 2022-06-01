華府先進火箭供烏 莫斯科：徒增俄美直接衝突風險

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（中央社倫敦/莫斯科1日綜合外電報導）美國計劃提供烏克蘭先進火箭系統，克里姆林宮指控華府「火上加油」，並且警告此舉徒增華府、莫斯科爆發直接衝突的風險。

綜合路透社和法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們相信美國故意、汲汲營營地在火上加油。」

他說，「這樣的供應」不會促使基輔恢復和談，並說華府想要「跟俄羅斯戰到烏克蘭只剩下一兵一卒」。

被問到倘若烏克蘭使用美國供應的火箭打擊俄羅斯領土，莫斯科將如何回應時，培斯科夫說：「我們先別討論最壞情況。」

美國總統拜登已經同意對烏克蘭提供能夠精準長程打擊入侵俄軍「關鍵目標」的先進火箭系統。俄羅斯已入侵烏克蘭3個多月，這是美國援助基輔自我防衛新套案內容之一。

高階美國官員指出，烏克蘭「保證」不用於打擊俄羅斯本土後，華府同意對基輔提供射程達80公里的火箭系統。

不過培斯科夫表示，莫斯科不相信這種保證，並說正就俄羅斯領土遭到火箭攻擊的風險進行評估，將會採取適切措施。他強調莫斯科認為華府此舉「極度負面」。

拜登31日投書「紐約時報」（The New York Times）：「俄羅斯對烏克蘭的入侵將透過外交手段結束，但美國必須提供大量武器和彈藥，讓烏克蘭在談判桌上擁有最大的籌碼。」

他寫道：「這就是為什麼我決定向烏克蘭人提供更先進的火箭系統和彈藥，使他們能夠更精確地打擊烏克蘭戰場上的關鍵目標。」

俄羅斯新聞社（RIA）稍早報導，被問到俄、美直接衝突的可能性時，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）說：「武器交運繼續在進行，而且呈現上升趨勢，這增加了事態如此發展的風險。」

一位美國官員告訴記者，美方將提供的是「海馬士多管火箭系統」（HIMARS） ，亦即「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）。

這名要求匿名的官員告訴記者，「海馬士多管火箭系統」將使烏軍能在烏克蘭境內更遠的距離精準打擊戰場目標，擊退俄軍。

他說：「這些系統將幫助烏克蘭人擊退俄軍在烏克蘭領土的攻勢，但不會被用來攻擊俄羅斯。」

這名官員表示，「海馬士多管火箭系統」是即將公布7億美元武器計畫的核心，這項計畫還包括空中監視雷達、更多標槍（Javelin）短程反戰車飛彈、火砲彈藥、直升機、車輛和備件等。

烏克蘭和俄羅斯都已經在戰場上操作多管火箭系統，但是「海馬士多管火箭系統」擁有更優越射程和準度。

雷雅布可夫指出，美國決心對莫斯科「戰到烏克蘭只剩下一個人，這就是他們所謂讓俄羅斯遭到戰略擊潰」。

他說：「這是史無前例的，這麼做是危險的。」（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1110601