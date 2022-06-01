烏外長籲馬克宏 法國卸任歐盟輪值主席國前訪烏

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（中央社巴黎31日綜合外電報導）烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天呼籲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），在法國擔任歐洲聯盟（EU）輪值主席國任期於6月30日結束前訪問烏克蘭。

庫列巴告訴法國LCI電視新聞台：「如果馬克宏能在法國擔任歐盟輪值主席期間來訪會很好，最棒的是他為烏克蘭帶來更多武器，這是我們能從法國那裏獲得最寶貴的援助。」

馬克宏在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前不久前往莫斯科和基輔，但戰爭爆發後就不曾到烏克蘭。

俄軍撤離基輔、重新聚焦烏東地區以來，英國首相強生（Boris Johnson）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和多位歐洲高層官員都已走訪基輔。

法國新任外長柯隆納（Catherine Colonna）昨天赴基輔，這是開戰以來法國官員首次訪烏。

剛連任的馬克宏今天重申，希望在「適當時間、適當狀況下」前往基輔。

馬克宏是仍和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）維持固定對話的少數歐洲領袖之一，也曾警告羞辱俄國不會帶來和平。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110601