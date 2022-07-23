海馬士援烏克蘭建奇功 專家：台版射程更長嚇阻力強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北23日電）美國昨天宣布加碼再送烏克蘭4套被譽為扭轉戰局關鍵武器的「海馬士」多管火箭系統，專家表示，烏克蘭的海馬士射程80公里，美方承諾售台的海馬士射程達300公里，將成為台海戰局重要嚇阻武器。

美方2020年宣布售台11套「海馬士」多管火箭系統（HIMARS），包含64枚射程300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）在內，預估2024年交運。美方今年5月另通知台灣，M109A6自走砲軍購案因生產線排擠，最快2026年後方可交運，美方將提供海馬士系統等替代方案選項。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲向中央社記者表示，海馬士火箭系統的優勢是可遠距精準打擊，在性能方面，美軍給烏克蘭的海馬士射程80公里，精準度5公尺左右，主要戰術效果是打擊俄羅斯部隊在烏國的交通線、補給庫、彈藥庫，剝奪前線俄軍的前進動能，讓俄軍因油料彈藥缺少，進展受到阻礙。

對於海馬士運用在台海戰局能否發揮奇功，蘇紫雲指出，如同美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）所分析，烏克蘭跟台灣的作戰場景不同，烏克蘭是地面戰，台海是海空戰場，雙方的不對稱作戰方式也不同，但海馬士都可發揮很好的源頭阻絕效果。

蘇紫雲表示，台灣購買的海馬士系統搭配極致型300公里砲兵飛彈，對中共發起攻擊的沿海港口、機場、指揮中心等設施都有壓制效果，能打亂共軍作戰節奏，可望擋住部分共軍原設定的「圍毆」計畫，讓台灣軍力可發揮局部優勢。

蘇紫雲強調，美國售台極致型海馬士系統，除了戰術意義，更重要是政治意義，代表美國政府擴大對台灣的信任。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蘇紫雲說，海馬士火箭系統是美國對台第一個射程達到300公里的軍售，讓台灣加入所謂「三百俱樂部」；根據「飛彈科技管制建制」（MTCR），系統載重超過500公斤、射程超過300公里，可搭載大規模殺傷性武器（WMD）的系統與技術，都須受到管制。

蘇紫雲指出，台灣海峽寬約180公里，美國售台海馬士火箭系統的射程足以深入中國東南沿海，這代表美國對台灣在安全合作上的信任，而台灣回應華府信任的方式是絕對會按國際規則行事；台灣的國防原則是戰略守勢與嚇阻，台灣絕不會發動第一擊，海馬士是作為「第二擊」的重要嚇阻武器。（編輯：林克倫）1110723