美增援火箭系統助烏抗俄 談判代表稱戰爭現轉捩點

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（中央社基輔9日綜合外電報導）美國官員宣布，將增援更多高機動性多管火箭系統給烏克蘭抵禦俄羅斯，同時，烏克蘭首席談判代表說，俄軍因損失慘重與重新補給問題而被迫暫停作戰行動，轉捩點已逐漸浮上檯面。

● 增強烏克蘭軍力 美國將供更多高機動性多管火箭系統

美國政府官員8日宣布，將增加更多高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）和新型精準火砲彈藥給烏克蘭，加強烏軍鎖定俄羅斯軍火庫和供應鏈的攻擊力。

根據高階國防官員說法，這次價值4億美元的最新武器供應包括4具Himars發射器和彈藥。Himars已幫助烏軍在俄羅斯火砲攻擊範圍外鎖定敵方目標發動攻擊。

這名官員表示，在Himars幫助下，「烏克蘭現已成功打擊烏克蘭境內的俄軍據點，距離前線更深遠，破壞俄羅斯進行砲兵作戰的能力」。這次援烏武器供應還包括，烏克蘭西方盟友提供的1000發新型155mm火砲彈藥。

● 烏多克蘭請求更多武器支援 談判代表稱衝突出現轉捩點

隨著烏克蘭軍方致力阻止俄羅斯部隊於東部頓巴斯（Donbas）地區推進，烏克蘭政府8日請求盟友提供更多武器支援，首席談判代表也說，這場衝突已出現轉折點。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在推特（Twitter）發文感謝美方增援的4億美元武器，表示這正是烏軍目前亟需，「能幫助我們給敵軍來個迎頭痛擊」。

烏克蘭首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，由於俄軍因損失慘重與重新補給問題而被迫暫停作戰行動，轉捩點已逐漸浮上檯面。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）並呼籲在俄軍占領的南部赫松（Kherson）與札波羅熱（Zaporizhzhia）地區居民盡速撤離，以利烏軍發動反攻。

● 大戰在即 烏東要城居民卻未齊心

入侵烏克蘭的俄軍在取得盧甘斯克州（Luhansk）後，下一步已鎖定包含斯拉夫揚斯克（Sloviansk）在內的幾個烏東要城並開始砲擊，但西方媒體發現，並非全部居民都視俄國為寇讎。

俄軍在烏東頓巴斯（Donbas）地區兵鋒，將指向斯拉夫揚斯克、克拉莫托斯克（Kramatorsk）與巴赫姆特（Bakhmut）3城，尤其克拉莫托斯克是頓巴斯烏軍的總部。

美國「紐約時報」指出，斯拉夫揚斯克的居民大多已逃離，但目前城內2.3萬居民卻有約一半渴盼迎接俄軍。一些居民指責是烏軍而非俄軍發動砲轟，以恐嚇人們逃離，甚至是拿來獲取更多國際支持的詭計。

● 烏克蘭一萬新兵開始在英國受訓 對抗俄國侵略

英國國防部9日表示，首批多達一萬名經驗不足的烏克蘭新兵，未來幾個月將在英國接受訓練，現在他們已經開始操演。

這項由英國主導的新計畫涉及1050名英國軍事人員，他們將在英國國防部於英格蘭各地的旗下設施，對幾乎沒有軍事經驗的烏克蘭志願軍進行為期數週的培訓。

這個速成課程以英國的基本士兵訓練為基礎，涵蓋武器處理、戰場急救、野戰技能、巡邏戰術和有關武裝衝突的法律。

● 布林肯：侵烏議題 俄羅斯無在G20會議交涉跡象

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）9日指出，華府「未見跡象」顯示，俄羅斯會就侵略烏克蘭一事與20國集團（G20）其餘國家外交官進行交涉。

G20國家外交部長正於印尼峇里島集會，在8日的一場閉門會議中，美國和盟邦譴責俄羅斯攻打鄰國烏克蘭，引發俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）憤而離席。

布林肯表示：「我們並未見到俄羅斯準備進行有意義外交交涉的任何跡象。若有外交處理的機會，我們會把握。」

他還說：「現場有強烈共識，俄羅斯則被孤立，如同它在這場戰爭爆發以來多次處境。」（編輯：陳彥鈞/核稿：張正芊）1110709