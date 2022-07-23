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俄稱毀4具海馬士火箭系統 烏克蘭：假消息

2022/7/23 13:09
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天表示，俄軍已於本月5日至20日期間，在烏克蘭摧毀了美國提供的4具高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），不過基輔和華盛頓都否認這項說法。

路透社報導，俄羅斯國防部在每日簡報中說，在7月5日至20日期間，「美國製造的海馬士火箭系統的4個發射器和一個裝填車輛遭摧毀」。

烏克蘭則反駁，聲稱俄方釋放出這個「假消息」目的是破壞西方對烏克蘭的支持。

一位不願具名的美國官員說，任何海馬士火箭系統被毀的說法都不是真的。路透社無法確認戰場上的任何消息。

隨著俄烏戰爭即將進入第6個月，基輔當局曾表示，8具海馬士火箭系統的到來，可能因此改變戰爭進程。

由於這些先進武器更為精準，射程也比其他火砲系統更長，烏軍得以打擊俄軍目標和位於前線後方的武器庫。

本月6日，就在首批海馬士系統運抵烏克蘭幾天後，俄羅斯國防部表示已摧毀其中兩具，並發布了一支據稱是擊中目標的影片。

然而烏克蘭否認，並表示正使用美國提供的武器對俄軍造成「毀滅性打擊」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長的顧問李希成科（Serhiy Leshchenko）今天表示，烏克蘭持續利用海馬士火箭系統來對「侵略國造成大量損失」。

美國政府20日宣布，對烏克蘭的最新軍援還會再增4具海馬士。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110723

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