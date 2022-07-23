俄烏達成穀物出口協議 美再援2.7億美元武器

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圖為14日被俄軍占領的烏克蘭南部城市梅利托波爾附近麥田收割，俄羅斯士兵在現場守衛。（美聯社）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭22日在土耳其簽署重要協議，讓穀物得以從黑海港口運出。此外，美國22日再批准對烏克蘭2.7億美元軍事援助，包括4具高機動性多管火箭系統。

●俄烏激戰中達成穀物出口協議

俄羅斯入侵烏克蘭將滿5個月，雙方在烏東持續激戰，但仍達成穀物出口協議，有助緩解全球糧食危機。

俄羅斯與烏克蘭22日在土耳其伊斯坦堡簽署重要協議，讓穀物得以從黑海港口運出。但雙方代表不願同桌入席，也避免在簽署儀式上握手，反映兩國仍互相抱持敵意。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）指出，「未來幾天」將開啟自烏克蘭出口穀物。

●美再援烏克蘭2.7億美元武器 包含海馬士火箭系統

美國22日再批准對烏克蘭2.7億美元軍事援助，包括4具高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）在內。

加上這批新的軍援，烏克蘭將擁有20具M142高機動性多管火箭系統，這種武器能夠精準打擊80公里範圍內的目標，在扭轉俄烏戰局中扮演關鍵角色。

白宮發言人柯比（John Kirby）表示，這批新軍援也將包括500台「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）戰術無人機，以及3萬6000發火砲彈藥。

●美再援烏克蘭 白宮：研究提供美製戰機可行性

白宮發言人22日告訴媒體，美國正在研究能否派美製戰鬥機到烏克蘭。

白宮發言人柯比在簡報會上告訴記者，儘管美國總統拜登政府就可能提供戰機給烏克蘭的可行性做初步研究，此舉不是立即就能實行。

柯比說：「這不是近期就會實行的事。」

這類行動將是俄烏戰爭爆發以來，美國大幅增加對於烏克蘭的支援。到目前為止，美國已承諾向烏克蘭提供82億美元安全援助。

●俄砲火再次集中烏克蘭中部 軍機場遭襲3人喪生

烏克蘭中部基羅夫格勒州（Kirovograd）州長萊科維奇（Andriy Raikovych）23日表示，俄羅斯發射飛彈擊中烏克蘭中部的鐵路設施及一處軍用機場，造成至少3人喪生，包括一名烏克蘭軍人。

萊科維奇告訴烏克蘭媒體：「9名烏克蘭軍人受傷，一名軍人喪命。一開始有2名變電所的警衛喪生。」

莫斯科先前集中攻打烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），該區目前已大多落入俄國掌控；俄軍砲火如今加緊猛攻先前平靜一段時期的烏克蘭中部。

●俄簽協議後飛彈攻港口

烏克蘭23日表示，俄羅斯發射飛彈攻擊黑海港口敖德薩，就在雙方各自與聯合國及土耳其簽署恢復穀物出口協議的第2天，而萬一協議因此作廢，俄國須為世界糧食危機負起責任。

敖德薩州（Odessa）代表布拉楚克（Sergiy Bratchuk）在社群媒體發表聲明說：「敵軍以口徑式（Kalibr）巡弋飛彈攻擊敖德薩海港，其中2枚飛彈被防空系統擊落，另2枚飛彈擊中港口基礎設施。」

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示：「俄軍飛彈（攻擊）等於是蒲亭（俄國總統）在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的臉上吐了口水。艾爾段為促成協議，作出了很大努力。」

●俄炸烏糧食出口港敖德薩 聯合國歐盟譴責違約

聯合國秘書長古特瑞斯23日譴責，俄羅斯稍早發射飛彈攻擊烏克蘭在黑海重要穀物出口港敖德薩。歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）也抨擊俄國「應受譴責」。

古特瑞斯的副發言人哈克（Farhan Haq）發布聲明表示：「秘書長毫無疑問譴責據報今天在烏克蘭敖德薩港的攻擊。」「俄羅斯聯邦、烏克蘭與土耳其完全履行（協議），是必要義務。」

波瑞爾則在推特（Twitter）發文寫道：「才簽署伊斯坦堡協議，隔天便攻擊對穀物出口至關重要的一個目標，這格外應受譴責，並且再度證明俄羅斯完全漠視國際法與所做的承諾。」（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110723