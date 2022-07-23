烏俄簽穀物出口協議 小麥價格回落戰前水準

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（中央社紐約22日綜合外電報導）俄國與烏克蘭簽署具里程碑意義的協議，讓穀物得以從黑海港口輸出。小麥價格今天下跌，回落至俄羅斯入侵烏克蘭之前水準。

芝加哥期貨交易所（Chicago Board of Trade）9月交割小麥價格下跌5.9% 來到每英斗7.59美元，是俄國2月24日入侵烏克蘭以來的最低收盤價。每一英斗小麥相當於27公斤左右。

泛歐交易所（Euronext）9月交割小麥價格下跌6.4%至每噸325.75美元。

在聯合國與土耳其斡旋之下，俄羅斯與烏克蘭今天達成協議，建立安全走廊，烏克蘭船隻可以沿著安全走廊進出3個指定的黑海港口。

俄國和烏克蘭合計占全球小麥出口約30%。由於俄國軍艦封鎖烏克蘭港口，加上基輔為防止兩棲攻擊，在港口布置水雷，有多達2500萬噸的小麥等穀物無法出口。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110723