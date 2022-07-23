俄簽協議後飛彈攻港口 烏克蘭：須為糧食危機負責

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（中央社基輔23日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，俄羅斯發射飛彈攻擊黑海港口敖德薩，就在雙方各自與聯合國及土耳其簽署恢復穀物出口協議的第2天，而萬一協議因此作廢，俄國須為世界糧食危機負起責任。

法新社報導，敖德薩州（Odessa）代表布拉楚克（Sergiy Bratchuk）在社群媒體發表聲明說：「敵軍以口徑式（Kalibr）巡弋飛彈攻擊敖德薩海港，其中2枚飛彈被防空系統擊落，另2枚飛彈擊中港口基礎設施。」

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示：「俄軍飛彈（攻擊）等於是蒲亭（俄國總統）在聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的臉上吐了口水，而艾爾段為促成協議，作出了很大努力。」

尼柯蘭科並說：「一旦達成的協議未能履行，俄羅斯必須為全球糧食危機惡化承擔一切責任。」

路透社報導，烏克蘭並呼籲聯合國及土耳其，確保俄國履行在協議中的承諾，即為黑海各港口穀物出口建立安全走廊。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110723