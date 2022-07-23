路透：蒲亭以拖待變 打賭俄烏戰爭打愈久愈有利

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俄烏戰爭將滿5個月，路透社一篇文章分析，俄羅斯總統蒲亭把賭注押在時間上。圖為蒲亭5月參觀俄羅斯國家航天中心的建設工地。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社倫敦22日綜合外電報導）俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭將滿5個月，路透社一篇文章分析，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）正把賭注押在一項比美國及歐洲供給烏克蘭任何一種飛彈都要強大的武器上：時間。

俄羅斯2月24日下令進攻烏克蘭，迄今將滿5個月，烏克蘭已有部分地區化為焦土，而俄羅斯仍期望西方國家力挺烏克蘭的決心在戰爭助長全球能源和糧食價格飛漲的情況下動搖。

英國首相強生（Boris Johnson）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）近期相繼請辭，俄國官員和國營電視台公開幸災樂禍，把他們辭職描述成西方國家對俄國實施制裁反而傷到自己的結果。他們問道，下一個垮台的西方國家領袖會是誰？

將於10月滿70歲的蒲亭本月告訴西方國家，他在烏克蘭的行動才剛開始，還挑釁美國可以試試看能不能擊敗俄羅斯，但最終一定會失敗。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）本週在阿斯本安全論壇（Aspen Security Forum）上說：「蒲亭賭自己可以在一場磨人的消耗戰中獲勝。」

曾任美國駐莫斯科大使的伯恩斯認為，蒲亭在賭自己可以「扼殺烏克蘭經濟、消磨歐洲大眾和領袖的意志，並讓美國筋疲力盡，因為在蒲亭眼中，美國人老是有注意力不足的毛病，會因為其他事情分心」。

美國總統拜登去年11月派伯恩斯前往莫斯科，警告蒲亭入侵烏克蘭的後果。伯恩斯說，他認為蒲亭會賭輸。

但克里姆林宮迄今都沒有要放棄戰爭的跡象，還聲稱俄羅斯會在烏克蘭實現所有目標。

自2004年起當了18年俄國外交部長的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）20日說，俄國在烏克蘭的企圖現已遠不只限於烏東頓巴斯（Donbas）地區，還包括烏南大片土地和「一些其他領土」。

美國國家安全會議19日表示，根據情報，俄羅斯正準備併吞頓巴斯所有地區和烏南沿海土地，包括赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）。

俄羅斯2014年併吞一般認為原屬烏克蘭的克里米亞（Crimea），相當於占有烏克蘭約4.5%的領土。若美國上述情報成真，將再讓俄羅斯掌控的土地超過烏克蘭領土的18%。

拉夫羅夫說，如果西方國家提供射程更長的武器給烏克蘭，例如美國的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士），俄羅斯就還要占領更多領土。

倫敦政經學院（London School of Economics）國際史學教授祖柏克（Vladislav Zubok）說：「拉夫羅夫似乎想向西方國家傳達修飾過的訊息是：戰爭打得愈久，我們要的戰利品愈多。」

祖柏克還說：「這可能只是虛張聲勢，但如果俄國想占有（烏克蘭）南部領土，我也不會覺得意外。」

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）說，美國已提供逾80億美元的安全援助給烏克蘭，還將再供應4套海馬士系統。

那麼，俄烏戰爭會以什麼方式結束呢？

美國麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）政治學者波森（Barry R. Posen）說：「我認為最有可能是以接近目前戰線的僵局作結，或許是一種令人反感的停戰。」

「（可能會）進入一段政治軍事試驗的醜陋時期，然後在僵持的衝突中提出令人不安且沒有正當性的解決方案。」

由於俄羅斯仍持續出口大量天然資源，加上有中國支持，蒲亭賭的是俄國可以蠶食烏克蘭，也賭俄國比他眼中勢衰的西方國家更能在痛苦中撐下去。

但這場涉及鮮血及金錢的賭局代價極大。美國情報評估，已有約1.5萬名俄軍在烏克蘭陣亡，相當於1979年到1989年蘇聯入侵阿富汗期間的總死亡人數。

伯恩斯說，美方情報認為，烏克蘭的損失可能稍微小一點。俄烏雙方都未公布各自傷亡的詳細數字。

伯恩斯表示：「（蒲亭）真的堅信有投資必有回報的道理。他深信自己的宿命…就是恢復俄羅斯的強權。」

至於蒲亭掌權22年來最大的一次豪賭是否能獲得回報，只待時間解答。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1110723