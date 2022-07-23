中國連續2個月大買俄羅斯原油 價格低沙烏地2成

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（中央社台北23日電）俄烏戰爭持續5個月，中國不但未參與制裁俄羅斯，更繼續大買俄國原油。據中國海關總署數據，俄羅斯連續在5、6月成為中國最大原油進口國，6月的進口油價更較沙烏地阿拉伯低近2成。

綜合財新網及界面新聞報導，據中國海關總署數據，5月中國自俄羅斯進口原油841.9萬噸，即每天約199.1萬桶，年增54.8%，較4月增加29%，是俄羅斯在今年首次取代沙烏地阿拉伯成為中國最大原油進口國。

最新數據顯示，6月中國自俄羅斯進口原油728.6萬噸，即每天約178萬桶，年增9.5%，較5月下降13.4%。

5月及6月中國自俄羅斯進口原油分別較沙烏地阿拉伯多7.7%及44%，兩國進口量差距拉大，俄羅斯連續2個月成為中國最大原油進口國。

報導指出，正常情況下，中國自俄羅斯及沙烏地阿拉伯進口原油價格相差不大，但俄烏戰爭爆發後，由4月開始中國從這兩個國家進口的原油價格差距擴大。

6月中國進口俄羅斯原油均價為每桶94.6美元（約新台幣2820元），較沙烏地阿拉伯原油每桶116.6美元低18.8%；5月及4月中國進口俄羅斯原油均價分別為每桶94.7美元及99.9美元，較沙烏地阿拉伯原油分別低14.3%及9.2%。

報導指出，以今年上半年統計，中國原油的前5大進口國依次為沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊拉克、阿曼和阿拉伯聯合大公國。中國分別從沙烏地阿拉伯及俄羅斯進口4327萬噸和4131萬噸原油，占進口總額的17.1%和16.4%。

今年上半年中國從俄羅斯進口原油數量年增4%，俄羅斯仍然是中國第二大原油進口國。

報導指出，中國大買俄羅斯原油之際，沙烏地阿拉伯將更多原油轉向歐洲出售。

俄羅斯在2月24日入侵烏克蘭，此後中國雖不斷強調對俄烏戰爭保持中立，但中國在各方面表現的曖昧立場廣受國際社會質疑。中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）兩度通電話，被指是中方展現進一步親俄態度。

中國大買俄羅斯原油，令西方國家擔心削弱對俄羅斯制裁的效力。（編輯：陳沛冰）1110723