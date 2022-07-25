2023歐洲歌唱大賽 英國將替烏克蘭主辦

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歐洲歌唱大賽執行單位歐洲廣播聯盟宣布，由於烏克蘭衝突持續，英國明年將替烏克蘭主辦比賽。圖為烏克蘭「卡路什樂團」今年贏得歐洲歌唱大賽。（美聯社）

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽執行單位歐洲廣播聯盟今天宣布，由於烏克蘭衝突持續，英國明年將替烏克蘭主辦比賽。2023年歐洲歌唱大賽將會充滿「烏克蘭精神」。

路透社報導，由歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）冠軍得主所屬國家主辦隔年比賽，這是行之數十年的傳統，不過歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）表示，基於安全理由，已邀請今年亞軍得主英國主辦明年比賽。

通常會吸引2億人觀賞電視轉播的這項比賽明年將由英國廣播公司（BBC）主辦。英國上一次舉辦歐洲歌唱大賽已是1998年的事了。歐洲廣播聯盟表示，烏克蘭將會自動進入總決賽。

英國廣播公司總裁戴維（Tim Davie）在聲明中說：「我們的烏克蘭同僚和朋友不能主辦2023年歐洲歌唱大賽，至感遺憾...英國廣播公司決心讓比賽忠實反映烏克蘭文化，同時展現英國音樂和創意的多元化。」

英國首相強生（Boris Johnson）在推特發文表示，上週他和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意，不管2023年歐洲歌唱大賽在哪裡舉辦，都必須「頌揚烏克蘭和烏克蘭人民」。強生一直是烏克蘭堅定不移的支持者。

法新社報導，今年在義大利舉辦的比賽分別由烏克蘭、英國奪下冠、亞軍。當時已遭到俄羅斯入侵的烏克蘭堅稱可以舉辦明年比賽。

但是歐洲廣播聯盟排除了這種可能，烏克蘭國家電視廣播公司（UA:PBC）則默許由英國接手，在明年舉辦充滿「烏克蘭精神」的比賽。

烏克蘭國家電視廣播公司總裁柴諾蒂特斯基（Mykola Chernotytskyi）在與歐洲廣播聯盟和英國廣播公司的聯合聲明中說：「2023年歐洲歌唱大賽雖不在烏克蘭舉行，但是會力挺烏克蘭。」（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1110725