烏克蘭獲推薦為歐盟候選國 EBU屬意英國接辦歐洲歌唱大賽

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（中央社莫斯科/基輔17日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會提案，建議烏克蘭和摩爾多瓦成為歐盟候選國。與此同時，歐洲廣播聯盟表示，贏得今年歐洲歌唱大賽冠軍的烏克蘭，明年將無法主辦這項活動。

●歐盟執委會提案 建議烏克蘭成為歐盟候選國

歐盟執委會（European Commission）於正式建議給予飽受戰火蹂躪的烏克蘭和鄰國摩爾多瓦「歐盟候選國」地位，象徵烏國即將踏上漫長入歐之路。至於同欲申請入歐的喬治亞，歐盟堅持該國須先達成部份條件，方可獲得推薦。

歐盟執委會格林威治標準時間10時（台灣時間17日傍晚6時）左右提出上述提案，為本月23日及24日峰會中27國領袖簽署提案舖路。

執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在記者會上表示：「是的，我們應該歡迎烏克蘭成為（歐盟）候選國。這項決定是基於以下理解，亦即烏國已經做得很好，但仍有重要工作仍待完成。」

●烏克蘭陷戰火 EBU屬意英國接辦歐洲歌唱大賽

歐洲廣播聯盟表示，贏得今年歐洲歌唱大賽（Eurovision）冠軍的烏克蘭，明年將無法主辦這項活動，廣播聯盟有意交由第2順位英國主辦。

烏克蘭卡路什樂團（Kalush Orchestra）上月拿下這項世界最大現場歌唱活動冠軍，依照慣例，烏克蘭應主辦明年大賽。但廣播聯盟指出，由於烏克蘭目前「陷入戰火」，聯盟確定歌唱大賽不可能在烏克蘭舉行。

歐洲廣播聯盟說：「有鑑於目前情況，廣電業者主辦、安排和製作歐洲歌唱大賽所需要的安全和作業保障…都無法實現。」

歐洲廣播聯盟（EBU）表示，贏得今年歐洲歌唱大賽（Eurovision） 冠軍的烏克蘭，明年將無法主辦這項活動，廣播聯盟有意交由第2順位英國主辦。

●德法義領袖訪烏克蘭 馬克宏摟澤倫斯基

法、德、義歐盟3巨頭領袖到訪基輔並與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）面談，表達對烏克蘭抗俄的支持；一張法國總統馬克宏摟著澤倫斯基的哥兒們照片，振奮許多烏克蘭人。

澤倫斯基的前發言人蒙德爾（Iuliia Mendel）在推特上貼出這張馬克宏與澤倫斯基相見歡的照片，還拿馬克宏今年2月訪問俄羅斯時，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）隔著長桌相望的照片對照，說這就是「歐盟和烏克蘭、歐盟和俄羅斯間的距離差別」。

●第3位美國人赴烏克蘭後失蹤 美告誡公民勿參戰

美國政府表示，已獲悉第3位美國公民前往烏克蘭後失蹤的相關媒體報導，還說尚未向俄羅斯方面詢問有關兩名美國人前往烏國與俄軍作戰且據傳被俘虜一事。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，先前有兩名美國男子被俘的報導未獲得證實，他說：「至今，我們還沒向俄羅斯聯邦提及此事…（我們）沒看到俄羅斯提供任何顯示有兩個這樣的人被俄方俘虜的相關消息。」

●俄羅斯：將近2000外籍傭兵命喪烏克蘭

俄羅斯今天表示，自從莫斯科開始對親西方國家烏克蘭進行軍事干預以來，已有近2000名外籍傭兵在烏克蘭喪命。

法新社報導，俄國國防部在聲明中表示，自衝突開始以來，來自64個國家的6956名「傭兵和武器專家」抵達烏克蘭，其中「1956人已經被殲滅」，另有1779人已經離開烏克蘭。

●英國防部：俄羅斯逾萬名百萬富豪已申請移民

英國國防部表示，數據顯示上萬名百萬富翁正試圖離開俄羅斯，企業和權貴的持續外流，可能會加劇戰爭對俄國經濟的長期損害。

英國國防部說：「根據移民申請表，有1萬5000名俄羅斯百萬富豪可能試圖離開。」

根據公開的訪問內容，英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）說，俄羅斯已在「戰略上輸掉」對烏克蘭戰爭，蒙受重大損失的同時還更強化北大西洋公約組織（NATO）。

●俄間諜企圖臥底國際刑事法院 在荷蘭機場被逮

荷蘭情報單位表示，4月間破獲一起俄羅斯間諜案，成功阻止一名俄國軍情局特工假藉身分要滲透國際刑事法院，他在機場被識破後，隨即被遣返。

法新社報導，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）正在偵查俄軍在烏克蘭所犯戰爭罪行；若未能及時阻止，這名俄羅斯特工可能有機會取得法院偵查資料。（譯者：陳正健）1110617