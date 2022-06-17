俄間諜企圖臥底國際刑事法院 在荷蘭機場被逮

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（中央社海牙16日綜合外電報導）荷蘭情報單位今天表示，4月間破獲一起俄羅斯間諜案，成功阻止一名俄國軍情局特工假藉身分要滲透國際刑事法院，他在機場被識破後，隨即被遣返。

法新社報導，國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）正在偵查俄軍在烏克蘭所犯戰爭罪行；若未能及時阻止，這名俄羅斯特工可能有機會取得法院偵查資料。

這位36歲名為切爾卡索夫（Sergey Vladimirovich Cherkasov）的俄羅斯男子，於4月間抵達荷蘭，想藉精心編造的身分臥底，他假扮成一位巴西公民要赴位於海牙（Hague）的國際刑事法院當實習生。

不過荷蘭當局表示，切爾卡索夫在機場被識破是一名俄羅斯軍事情報局（GRU）的幹員，而遭到拒絕入境，並被安排在下一個班機遣返。

荷蘭方面指出，切爾卡索夫若未被成功阻擋，他有可能取得國際刑事法院偵查在烏克蘭戰爭犯行的「高度有價值」情報，甚至影響到刑事程序。

切爾卡索夫假冒的實習生身分，讓他能夠進入國際刑事法院的大樓和系統。荷蘭情報與安全總局（AIVD）在聲明中說，這名俄國特工可能造成的威脅程度被認為「非常高」。

荷蘭情報與安全總局局長阿克布姆（Erik Akerboom）表示，逮到這種能力級別的俄羅斯間諜「非常罕見」。

荷蘭國家通訊社（ANP）引述阿克布姆的話報導，俄羅斯軍事情報局花費多年時間塑造切爾卡索夫的假身分，「這是項巨大工程」。

荷蘭方面甚至公布4頁文件，內容道出這名俄羅斯特工掩護身分的「傳奇」故事，宛如間諜小說場景。

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荷蘭當局表示，這份非常詳細的文件很可能是切爾卡索夫自己約在2010年以葡萄文撰寫，內容涵蓋他的假身分背景故事，包括與父母關係不好、討厭吃魚、迷戀一位老師，及「看起來像德國人」而有「外國佬」的綽號。

文件當中甚至包括巴西首都巴西利亞一家餐廳的完整地址，並形容那裡有「鎮上最好的燉肉」；一個出神（trance）電子音樂俱樂部的地址，以支持他的臥底身分故事。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1110617