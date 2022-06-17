第3位美國人赴烏克蘭後失蹤 美告誡公民勿參戰

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國政府今天表示，已獲悉第3位美國公民前往烏克蘭後失蹤的相關媒體報導，還說尚未向俄羅斯方面詢問有關兩名美國人前往烏國與俄軍作戰且據傳被俘虜一事。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）指出，先前有兩名美國男子被俘的報導未獲得證實，他說：「至今，我們還沒向俄羅斯聯邦提及此事…（我們）沒看到俄羅斯提供任何顯示有兩個這樣的人被俄方俘虜的相關消息。」

普萊斯稱第3名美國人在最近幾週被確認失蹤，他表示：「有報導說，另一名美國人下落不明…據我們瞭解，此人前往烏克蘭參戰。」

依照家屬的說法，前兩名美國人分別是現年39歲、來自阿拉巴馬州杜斯卡洛薩市（Tuscaloosa）的德瑞克（Alexander Drueke），以及27歲、來自阿拉巴馬州哈特塞爾（Hartselle）的黃安迪（Andy Huynh，音譯）。

兩人以志願軍身份前往烏克蘭與俄軍作戰，且已經失蹤一週，恐遭到俘虜。

美國軍方表示，兩人過去曾在美軍部隊服役，黃安迪在陸戰隊，德瑞克在陸軍預備役，但未說明他們目前的下落。

家屬和美國政府官員指出，有關兩人被俄國俘虜的報導未經證實。稍早，白宮表示正努力瞭解更多有關這兩人的訊息。

美國軍方一再否認派遣美軍前往烏克蘭，並告訴退伍軍人，協助烏克蘭有更好的方法，而不是響應基輔當局的號召。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110617