哥兒們相挺 社媒熱議馬克宏摟澤倫斯基照片

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（中央社基輔16日綜合外電報導）法、德、義歐盟3巨頭領袖到訪基輔並與烏克蘭總統澤倫斯基面談，表達對烏克蘭抗俄的支持；一張法國總統馬克宏摟著澤倫斯基的哥兒們照片，振奮許多烏克蘭人。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事將滿4個月，已有西方媒體憂心美歐盟邦對烏克蘭的力挺，恐隨戰局冗長及全球通膨嚴重而開始收縮。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的前發言人蒙德爾（Iuliia Mendel）在推特上貼出這張馬克宏與澤倫斯基相見歡的照片，還拿馬克宏今年2月訪問俄羅斯時，與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）隔著長桌相望的照片對照，說這就是「歐盟和烏克蘭、歐盟和俄羅斯間的距離差別」。

烏克蘭國會議員瓦西連科（Lesia Vasylenko）也在推特放上這張哥兒們相擁照，寫道「今天過後，烏克蘭肯定將取得歐盟候選人地位」。

「烏克蘭新聲」（New Voice of Ukraine）特約編輯麥唐納（Euan MacDonald）對這張照片下的註解是，馬克宏悄聲告訴澤倫斯基「我為烏克蘭所做的一切」。

社媒新聞推特Real Mac Report則開玩笑稱「這是馬克宏在澤倫斯基耳畔法式親吻嗎？」

但英國「每日郵報」（Daily Mail）卻別有看法，覺得馬克宏的擁抱，讓澤倫斯基看起來有點尷尬，還說當西裝筆挺的馬克宏環臂相摟時，澤倫斯基表情看起來好像他寧願在北頓內茨克（Severodonetsk）的戰壕裡作戰。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110617