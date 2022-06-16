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德法義領袖抵達基輔訪問 馬克宏：展現歐洲團結

2022/6/16 16:54（6/16 17:11 更新）
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義大利總理德拉吉（左）、德國總理蕭茲（中）和法國總統馬克宏（右）16日凌晨從波蘭搭乘專屬列車抵達基輔。（法新社）
義大利總理德拉吉（左）、德國總理蕭茲（中）和法國總統馬克宏（右）16日凌晨從波蘭搭乘專屬列車抵達基輔。（法新社）
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（中央社基輔16日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天凌晨從波蘭搭乘專屬列車抵達基輔。

法新社的影像顯示，德法義三國領袖從列車走下到基輔車站的月台。

在記者問及此行目的時，馬克宏說：「現在是重要時刻，我們要傳達給烏克蘭民眾歐洲團結一致的訊息。」

在被問到為什麼現在來訪時，法國總統府一名官員表示，他們考量到訪問最佳時機是在下週歐洲聯盟（EU）高峰會召開前。到時歐盟峰會將討論烏克蘭申請加入歐盟案。

這是德法義三國領袖在俄羅斯2月24日侵略烏克蘭後，首次訪問基輔。

馬克宏、蕭茲和德拉吉將和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面。

德法義三國領袖此行訪問基輔的時間點，是在烏克蘭要求賦予歐盟候選國地位之際。

馬克宏表示，這次訪問的目的在展現對烏克蘭的支持，「無論是現在還是未來」。

蕭茲也誓言力挺烏克蘭。

蕭茲告訴德國畫報（Bild）：「我們想要展現的不只是團結、還有保證我們安排的協助，金融、人道以及武器方面等，將會持續。」

「只要是烏克蘭（對抗莫斯科）作戰所需，我們就會繼續。」

馬克宏、蕭茲和德拉吉今天凌晨搭乘專屬列車離開波蘭。

德國媒體報導，三人前一晚到波蘭東南部熱舒夫（Rzeszow）會合，當地有一座國際機場。

他們各自抵達，最後在列車駛離前不久上車。

馬克宏才剛結束訪問烏克蘭鄰國摩爾多瓦共和國（Moldova）。

俄羅斯軍隊自基輔周遭撤離後，一些西方領袖近幾周也曾陸續訪問基輔。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預定17日建議賦予烏克蘭歐盟候選國地位，歐洲大國對此反應冷淡。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110616

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