俄烏戰爭致全球流離失所破億 糧食危機又接著來

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭推升全球流離失所人數首度突破1億大關，聯合國警告，此事導致的糧食危機還會迫使更多人逃離家園。

聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）告訴媒體，難以確保糧食安全的全球危機因俄羅斯入侵烏克蘭而急速惡化，最重要的是加以因應以防更多人口遷移。「若問到底有多少人…我不知道，但會是相當龐大的數字。」

烏克蘭向來是世界的穀倉，俄羅斯的全面入侵已引發穀物和肥料嚴重短缺，以致全球價格飆漲，也造成數以億計人面臨饑餓風險。

格蘭迪說：「若不趕快解決問題，會造成毀滅性衝擊，現在就已經很嚴重了。」

格蘭迪發表聯合國難民署（UNHCR）針對全球流離失所情況所做的年度報告。內容顯示，在2021年末，全球流離失所人數創下8930萬人紀錄，10年間翻了1倍多。

但自今年2月24日俄國入侵烏克蘭後，多達1400萬烏克蘭人逃離家園，他們可能留在國內，也可能以難民身分越過邊境，致使全球流離失所人口首度突破1億大關。

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格蘭迪說：「過去10年的每一年，數字都在攀升。如果國際社會不共同採取行動來解決這場人類悲劇、解決衝突、找到長久解決辦法，這種可怕的趨勢就會一直繼續下去。」

聯合國難民署發現，2021年末，有創紀錄的2710萬人具難民身分，同時尋求庇護人數增加11%，達460萬人。因戰爭而在自己國內流離失所的人數也連續第15年攀升，達5320萬人。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110616