對烏軍援承諾挨轟畫大餅 德媒：蕭茲要拿出誠意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林15日綜合外電報導）德國總理蕭茲曾向烏克蘭承諾提供先進武器，但實際交付卻各種拖延，引發外界懷疑這位社會民主黨領導人是否在虛與委蛇，就連德國媒體也說，蕭茲對烏克蘭至少得拿出誠意。

由於對烏克蘭急需的軍備一再意見分歧，盟國對德國的信任早就開始打折扣。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本週升高對德國總理的壓力之際，外界敲碗很久的蕭茲（Olaf Scholz）基輔行終於成行。

澤倫斯基今天告訴德國「時代週報」（Die Zeit）：「我們夥伴國家的每位領導人，自然還有德國總理，都清楚知道烏克蘭需要什麼，只是德國的（武器）交付量仍低於應有水準。」

澤倫斯基另次在接受「德國第二電視臺」（ZDF）採訪暗指似乎有什麼事阻礙蕭茲，並表示（德國）「絕不能企圖在烏克蘭和與俄羅斯的關係之間採取平衡」。

蕭茲駁斥這些指控，強調德國「會交付我們已啟動的所有武器計畫」；然而他認為，如果不先訓練烏克蘭軍隊如何使用，那麼交付複雜的現代武器是沒有意義的。

他本週在記者會上說，德國正在進行訓練，並強調一旦士兵習得如何使用武器，武器也將安排交付。

但觀察人士表示，與美國或英國等其他主要西方盟國，甚至是波羅的海國家等小得多的東歐國家相比，德國反應如此不乾脆，其實不太令人意外。

德國赫爾蒂學院國際安全中心（Hertie School's Centre for International Security）主任韓克（Marina Henke）表示，問題出在總理府對於如何處理俄羅斯問題仍相當「困惑」。

韓克告訴法新社：「他們沒有明確方向。」她指出美國、英國和東歐都將蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯視為明確敵人，因此率先向烏克蘭提供軍備。

她說：「但在德國，人們認為俄羅斯是在近在家門口的大國，無論採取什麼行動，都得考慮長期上將如何與俄羅斯共處。」

她補充說：「這就是為什麼至今仍莫衷一是。」

德國近來承諾提供烏克蘭的先進武器包括IRIS-T防空系統與MARS多管火箭系統，但在蕭茲提到IRIS-T數小時後，德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）就對蕭茲所謂的「迅速部署」潑了冷水，說裝備運送到烏克蘭得花上幾個月。

據說火箭發射器預計8月或9月運抵，但前提是烏克蘭士兵必須受訓使用它們。

另由於彈藥短缺，德國4月承諾的獵豹（Gepard）防空戰車最快要延到7月才能送達；而在烏克蘭軍隊持續接受訓練的同時，5月承諾的7枚自走榴彈砲還沒有下文。

在波蘭「耗盡庫存」向烏克蘭運送重型裝備後，德國卻未能履行向波蘭提供獵豹戰車作為補償的承諾；捷克也在等待類似的互換協議，但談判仍在進行。

德國「時代週報」說：「在過去幾週，德國對烏克蘭政策一直被說大話的聲明、後勤問題、技術撤離和語意不明的巨大迷霧所籠罩。」

總理府為其路線辯護，稱這是「戰略性模糊」，但「時代週報」警告，光是烏東頓巴斯（Donbas）地區每天就有數百人死亡，烏克蘭人「每天都在為這項政策付出代價」。

報導稱：「蕭茲對烏克蘭，至少要做到政策明確與真心誠意。」（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110616