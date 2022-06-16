美加碼300億軍援烏克蘭 稱運用得宜可改變戰局

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（中央社布魯塞爾/基輔15日綜合外電報導）美國軍事首長今天說，西方國家正「儘快」提供烏克蘭所需武器，且較長程的系統能起重要作用。烏國總統澤倫斯基對美國宣布提供新一批10億美元軍火表達謝意。

最新一批美國武器包含18門155公釐榴彈砲和3萬6000發彈藥、兩套陸基魚叉反艦飛彈系統，以及供應更多火箭給烏軍即將投入戰場的4套「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）。

美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）在布魯塞爾與盟國舉行一場支持烏克蘭的會議後表示，烏克蘭在某些方面收到的戰車和大砲已比他們所要求的還多，包括9萬7000套反戰車系統，比全世界現有的戰車還多。

密利表示，10套長程火箭大砲系統中的第一批，在烏軍受訓學會使用後，可望於數週內「投入戰事」。他說：「如果他們正確操作武器，並且使用得當，應可擊中很多目標，情勢也會轉變。」

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與美國總統拜登通話後表示，他「感謝」美國提供新一批武器給烏克蘭。他在晚間談話中說：「我很感謝這項支持，這對我們在（烏東）頓巴斯（Donbas）地區的防禦尤其重要。」

他說，他也和拜登討論到「戰場上的戰術情勢，以及如何早日得勝」。

俄軍火力遠勝烏軍，烏克蘭政府一直要求西方支援更多武器以對抗俄羅斯的侵略。

此外，美聯社提到，德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）今天也說，將提供3套M270中程多管火箭系統及彈藥給烏克蘭，並附帶訓練。德方表示，此舉響應英、美類似行動，將替戰場帶來迅速、重大的影響。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110616