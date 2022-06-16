烏克蘭：俄軍9路圍攻盧甘斯克州 烏急需軍火抗俄

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭武裝部隊總司令今天說，俄軍將主要打擊力量集中在烏東盧甘斯克州（Luhansk）北部，並試圖從9個方向同步攻擊盧甘斯克州。烏國說，迫切需要更多武器以對抗俄軍。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）透過網路表示：「盧甘斯克激烈的奮戰仍持續中。」他還說，俄軍以飛機、火箭推進榴彈和火砲進行攻擊。

烏克蘭表示，迫切需要更多武器來抵禦俄軍在南部和東部的推進。這是烏克蘭針對西方國家發出的籲求；德國、法國和義大利領袖預計將於明天晚間訪問基輔。

俄軍將多數攻擊火力集中在東部城市北頓內茨克（Sievierodonetsk），同時還試圖鞏固對烏國南部領土的控制，包括黑海以北的戰略城市赫松（Kherson）。

另一方面，俄羅斯國防部今天指控烏軍破壞了讓平民逃出北頓內茨克一座化工廠的努力。北頓內茨克的戰鬥已持續數週。

獲俄羅斯撐腰的分離主義分子表示，可能有高達1200名平民仍在阿佐特化工廠（Azot）避難。

莫斯科當局表示今天已從這座化工廠開闢一條人道走廊供平民逃離到俄國掌控的區域。俄方指控烏軍違反停火協議，實際上利用平民作為人肉盾牌。

俄國國防部透過聲明表示：「沒有障礙阻止平民離開…除了基輔當局自己原則上的決定。」

路透社目前無法證實俄方說法，而烏克蘭駁斥俄方的說法，否認利用平民作為人肉盾牌。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110616