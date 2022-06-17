歐盟4國領袖挺烏克蘭成候選國 澤倫斯基籲續軍援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔16日綜合外電報導）法國、德國、義大利、羅馬尼亞的領袖今天支持給予烏克蘭歐洲聯盟（EU）候選國地位；烏克蘭總統澤倫斯基則呼籲他們提供更多武器，並對俄羅斯施加更嚴厲的制裁。

俄國2月24日入侵烏克蘭後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）首度一起造訪烏國首都基輔（Kyiv）。

蕭茲表示，他與其他領袖今天帶著一項清楚訊息來到基輔，那就是「烏克蘭屬於歐洲大家庭」。

馬克宏也說：「我們4人全都支持立即賦予（烏克蘭）歐盟候選國地位，歐洲在你們左右，且只要有必要，會一直陪伴你們直至勝利。」

烏克蘭敦促歐盟賦予成員國地位，但歐盟27國已對此表達疑慮。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）明天將建議給予烏克蘭歐盟候選國地位。

馬克宏還說，西方不會要求烏克蘭讓步，和談狀況得按基輔自己的意願。

身穿卡其色T恤的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表達感謝西方援助。但烏克蘭政府之前曾批評盟國對俄制裁和軍援烏國拖拖拉拉。

德國挨批運送武器給烏克蘭的速度相對緩慢。蕭茲今天在記者會上說，若有必要會繼續運送武器支持烏克蘭，但他未做出軍援新承諾，僅提到之前承諾會給的IRIS-T防空系統與MARS多管火箭系統等。

澤倫斯基今天會後表示，他獲得「每位領袖的支持，德國也不例外」，「我今天感受到蕭茲的支持，我很開心」，他特別期待收到IRIS-T防空系統。

澤倫斯基還說，俄國入侵烏克蘭等同攻擊全歐洲，烏克蘭收到西方愈多武器，就能愈快解放被占領的土地。（譯者：楊昭彥）1110617