法德義領袖訪基輔 拜登加碼10億美元軍援

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影片來源：FRANCE 24 English

（中央社基輔16日綜合外電報導）法國、德國、義大利和羅馬尼亞領袖16日訪問烏克蘭，步行到基輔附近城鎮伊爾平，展現支持。美國總統拜登15日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，宣布加碼10億美元軍援。

●法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）16日訪問烏克蘭，成為對基輔展現支持最新一批西方領袖。

他們冒險從波蘭搭火車前往基輔，與搭乘另一列火車的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）在當地會合，一同會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

一行人步行至基輔附近城鎮伊爾平（Irpin）。烏克蘭遭到侵略初期曾在伊爾平與俄羅斯激戰。表情嚴肅的4人站在被燒毀建築旁，聽取烏克蘭官員簡報當地曾經歷過的事。

4人看到一部汽車殘駭，烏方表示，當時有一名母親和她的兒女在裡頭遭遇劫難。

4名領袖穿著西裝，身上看不到什麼保護裝備，被大批維安武裝軍人圍繞。

法國是目前的歐洲聯盟輪值主席國。英國首相強生（Boris Johnson）兩個月前就到訪烏克蘭，馬克宏此刻走訪基輔，挨批慢半拍。

德國總理蕭茲（左１）、法國總統馬克宏（左２）、義大利總理德拉吉（右2）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（右1）16日訪問烏克蘭展現支持。圖中為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）

●拜登與澤倫斯基通話 宣布加碼10億美元軍援烏克蘭

美國總統拜登15日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，重申華府支持烏國對抗俄羅斯，並宣布美國再向烏克蘭提供價值10億美元的軍事援助。

拜登在通話後發表聲明指出：「我告訴澤倫斯基總統，美國將再提供烏克蘭10億美元（約新台幣297億元）安全援助，包括額外的火砲和岸防武器，以及火砲及先進火箭系統所需彈藥。」

拜登也宣布美國將提供烏克蘭2.25億美元（約新台幣66.8億元）的人道援助。

俄烏戰事爆發以來，美方已提供56億美元軍援。五角大廈表示，這次軍援包括魚叉海岸防禦系統、榴彈砲等武器設備。

美國15日宣布加碼10億美元軍援烏克蘭。圖為美國軍艦發射魚叉反艦導彈。（圖取自美國國防部網頁defense.gov）

●烏克蘭：俄軍9路圍攻盧甘斯克州 烏急需軍火抗俄

烏克蘭武裝部隊總司令15日表示，俄軍將主要打擊力量集中在烏東盧甘斯克州（Luhansk）北部，並試圖從9個方向同步攻擊盧甘斯克州。烏國說，迫切需要更多武器以對抗俄軍。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）透過網路表示：「盧甘斯克激烈的奮戰仍持續中。」他還說，俄軍以飛機、火箭推進榴彈和火砲進行攻擊。

烏克蘭表示，迫切需要更多武器來抵禦俄軍在南部和東部的推進。（譯者：戴雅真）1110616