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中國大使：中俄合作面臨新問題 但真金不怕火煉

2022/6/16 21:21
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（中央社台北16日電）中國駐俄羅斯大使張漢暉在聖彼得堡一場中俄商務對話活動中說，當前，受地區和國際局勢影響，中俄務實合作「面臨一些新問題」，但中俄合作「真金不怕火煉」。

據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯第25屆聖彼得堡國際經濟論壇6月15日至18日在聖彼得堡舉行，在論壇框架下的「中俄商務對話活動」中，張漢暉作以上表示。

他說，當前，受地區和國際局勢影響，中俄務實合作面臨一些新問題。但中俄合作「真金不怕火煉」，中方也一再強調，中俄雙方將繼續本著相互尊重、平等互利的精神開展正常經貿合作。「我們很高興地瞭解到，越來越多的俄方企業對開展對華合作展現出強烈意願」。

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張漢暉指出，今年前5個月，中俄貿易額逆勢大幅增長28.9%，達658億美元。雙方正攜手努力朝著兩國元首確定的2000億美元貿易目標不斷邁進。兩國能源、核能、航空、航太、基礎設施等領域戰略性大項目進展良好。田灣、徐大堡核電站4部機組去年開工建設，黑河公路橋本月10日順利通車，同江鐵路橋有望年內開通。

他還表示，雙方以中俄科技合作創新年為契機，積極打造5G、跨境電商、數位經濟、生物醫藥、綠色低碳等新的增長點。雙方還成立了電子商務、服務貿易等政府間合作機制，旨在打造電商、文旅、運輸等合作新動力。（編輯：楊昇儒）1110616

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