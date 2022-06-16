土耳其：出口烏克蘭糧食 不必移除黑海水雷

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡16日專電）自俄羅斯入侵烏克蘭和封鎖黑海港口以來，穀物運輸陷入停滯。土耳其表示，可以在不移除烏克蘭港口周圍的水雷下，建立海上安全走廊讓糧食出口，目前仍在等待俄國回應。

「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，烏克蘭穀物輸出停擺，全球穀物、食用油、燃料和化肥價格大漲。聯合國呼籲俄、烏、雙邊鄰國及土耳其就糧食走廊達成一致立場。

土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）昨天詳述聯合國（UN）為烏克蘭農產品建立海上走廊的計畫，建議引導船隻繞過漂浮的水雷。這與卡夫索格魯之前的排雷提議有別。

他表示，烏克蘭港口排雷「需要一些時間」。但根據聯合國提議，可以在沒有水雷的區域建立安全海上走廊。土耳其仍在等待俄國回應。

他說，由於水雷位置已知，將在3個港口建立若干安全路線。根據計畫，商船在烏克蘭船隻的引導下，可以安全地進出港口，無需移除水雷。如果俄、烏雙邊同意，土耳其提議在伊斯坦堡舉行會議，敲定相關細節。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）則對記者表示：「我們不負責建立安全走廊。我們說過，如果這些走廊成立，我們可以提供安全通道。」

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，聯合國持續「在這個問題上與土耳其政府密切合作」。為了推動相關進程，俄、烏方都需要達成協議。

土耳其國防部昨天表示，土耳其、烏克蘭和俄羅斯建立熱線解決糧食危機。透過熱線，3國將領都可以參加會談，以更密切地討論這個問題並取得結果。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）指出，土耳其與俄羅斯及烏克蘭密切協調，「俄羅斯和烏克蘭都有所保留。我們正在努力消除這些保留立場」。

卡夫索格魯與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上週討論聯合國計畫，但表示需要與俄國和烏克蘭進一步討論。拉夫羅夫隨後指出，烏克蘭有責任移除港口周圍的水雷，以便商船靠近。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人柯比（John Kirby）表示，將糧食運出烏克蘭是「棘手議題」，美國總統拜登「抱持開放態度」。

柯比告訴記者，拜登正竭力將穀物運至市場，「我們都注意到這件事的緊迫性。我們正在非常非常努力地處理」。

拜登14日表示，將在與烏克蘭接壤國家的邊境建造臨時穀倉，協助烏國出口更多穀物以因應日益嚴重的全球糧食危機。

俄羅斯和烏克蘭的小麥占全球供應量近1/3；烏克蘭也是玉米和葵花籽油的主要出口國；俄羅斯則是主要肥料出口國。俄烏戰爭爆發後，雙邊在海上布雷。約84艘外國船隻目前被困在烏克蘭港口，其中許多載有穀物。（編輯：馮昭）1110616