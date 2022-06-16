拉脫維亞籲北約增兵波羅的海 強化東翼軍力

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（中央社布魯塞爾16日綜合外電報導）拉脫維亞今天做出最新努力，以說服北大西洋公約組織（NATO）增加波羅的海地區駐軍。為應對俄羅斯入侵烏克蘭，北約領導人將於2週後商討如何長期強化北約東翼軍力。

路透社報導，拉脫維亞國防部長帕布瑞克斯（Artis Pabriks）敦促北約在波羅的海國家增加駐軍，並表示任何軟弱的跡象，無論是在烏克蘭或是北約領土，都將鼓勵俄羅斯得寸進尺。

帕布瑞克斯在布魯塞爾的北約總部表示：「烏克蘭必須獲勝，俄羅斯一定要輸，就是這麼簡單，這是解決問題的唯一出路。」

「如果情況不是這樣，意味我們將再度允許俄羅斯…在未來數年採取某種行動，我們不希望發生這種狀況，因為波羅的海三國一直在為別人的獲益付出代價，我們不會繼續這樣做。」

據報導，愛沙尼亞和立陶宛也支持拉脫維亞的立場。

俄國2月揮軍入侵烏國後，北約隨即增派部隊、船艦和戰機前往東部戰線，特別是波羅的海國家。目前北約在該地區約有4萬名士兵。

北約本月28日至30日將在西班牙馬德里（Madrid）舉行峰會。波羅的海三國期待北約在該地區持續增兵，以嚇阻俄羅斯擴張領土的野心。

不過，對於增兵人數以及額外人員和武器具體的部署地點，北約盟國仍意見不一。

波羅的海三國希望北約駐軍人數從烏克蘭戰爭前的5000人，一舉增加至5萬人，同時也要強化空中與海上防禦力量。

美國與北約的30個歐洲成員國中，許多國家基本上贊成在東翼增兵，但未達波羅的海三國所希望的程度。他們希望將部份增援軍力留在國內，但準備好快速部署。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110616