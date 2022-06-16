基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行

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（中央社伊爾平16日綜合外電報導）訪問烏克蘭的法國、德國、義大利和羅馬尼亞領袖今天步行基輔附近城鎮伊爾平，對烏克蘭展現支持。他們稍早抵達基輔時，當地一度空襲警報聲大作。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）凌晨從波蘭搭乘專屬列車抵達基輔，與搭乘另一列火車的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）在當地會合。

美聯社報導，4位領袖高調展現歐洲對烏克蘭人民的集體支持。

路透社報導，烏克蘭遭到侵略初期曾在伊爾平（Irpin）與俄羅斯激戰，4位領袖此行意在凸顯基輔和支持國家所稱的俄軍大規模暴行。表情嚴肅的4個人站在已被燒毀建築旁聽取烏克蘭官員簡報當地曾經歷過的事。

馬克宏指出：「在這裡，還有其他地方，烏克蘭人擋住試圖兵臨基輔城下的俄羅斯軍隊。」他說：「這代表著軍隊和烏克蘭人的英勇，但同時也看得見野蠻的痕跡。」

他說：「這是座英勇城市，卻留下標誌著野蠻之恥辱的痕跡。」

影片來源：FRANCE 24 English

4人看到一部汽車殘駭，烏方表示，當時有一名母親和她的兒女在裡頭遭遇劫難。莫斯科否認俄軍犯下暴行。

4位領袖穿著西裝，身上看不到什麼保護裝備，大批維安武裝軍人圍繞著他們。

基輔指控法國、德國在對烏克蘭的支持上拖拖拉拉，說他們交付武器動作遲緩，將自身繁榮置於烏克蘭自由與安全之上。基輔對義大利的相關指控沒有那麼強烈。

被問到相關批評時，馬克宏提出武器交付和財政支持為自己辯護。他說：「法國和歐洲自始即與烏克蘭及其人民站在一起。」

烏克蘭申請加入有27個成員國的歐盟，以及獲取更多武器對抗俄羅斯的要求，預料會是今天稍晚4位歐盟領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談主軸。澤倫斯基沒有加入伊爾平的行程。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110616