更多編輯台推薦新聞：
升息抗通膨？對實體經濟影響一次看
國際

升息抗通膨？對實體經濟影響一次看

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽
運動

曾俊欣雙喜臨門 躋身世界百大、溫網順利補進會內賽

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來
生活

書摘／比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/212

基輔空襲警報迎法德義領袖 馬克宏批俄軍野蠻暴行

2022/6/16 21:06（6/16 21:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
德國總理蕭茲（左１）、法國總統馬克宏（左２）、義大利總理德拉吉（右2）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（右1）16日訪問烏克蘭展現支持。圖中為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
德國總理蕭茲（左１）、法國總統馬克宏（左２）、義大利總理德拉吉（右2）和羅馬尼亞總統約翰尼斯（右1）16日訪問烏克蘭展現支持。圖中為烏克蘭總統澤倫斯基。（圖取自instagram.com/zelenskiy_official）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊爾平16日綜合外電報導）訪問烏克蘭的法國、德國、義大利和羅馬尼亞領袖今天步行基輔附近城鎮伊爾平，對烏克蘭展現支持。他們稍早抵達基輔時，當地一度空襲警報聲大作。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）凌晨從波蘭搭乘專屬列車抵達基輔，與搭乘另一列火車的羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）在當地會合。

美聯社報導，4位領袖高調展現歐洲對烏克蘭人民的集體支持。

路透社報導，烏克蘭遭到侵略初期曾在伊爾平（Irpin）與俄羅斯激戰，4位領袖此行意在凸顯基輔和支持國家所稱的俄軍大規模暴行。表情嚴肅的4個人站在已被燒毀建築旁聽取烏克蘭官員簡報當地曾經歷過的事。

馬克宏指出：「在這裡，還有其他地方，烏克蘭人擋住試圖兵臨基輔城下的俄羅斯軍隊。」他說：「這代表著軍隊和烏克蘭人的英勇，但同時也看得見野蠻的痕跡。」

他說：「這是座英勇城市，卻留下標誌著野蠻之恥辱的痕跡。」

影片來源：FRANCE 24 English

4人看到一部汽車殘駭，烏方表示，當時有一名母親和她的兒女在裡頭遭遇劫難。莫斯科否認俄軍犯下暴行。

4位領袖穿著西裝，身上看不到什麼保護裝備，大批維安武裝軍人圍繞著他們。

基輔指控法國、德國在對烏克蘭的支持上拖拖拉拉，說他們交付武器動作遲緩，將自身繁榮置於烏克蘭自由與安全之上。基輔對義大利的相關指控沒有那麼強烈。

被問到相關批評時，馬克宏提出武器交付和財政支持為自己辯護。他說：「法國和歐洲自始即與烏克蘭及其人民站在一起。」

烏克蘭申請加入有27個成員國的歐盟，以及獲取更多武器對抗俄羅斯的要求，預料會是今天稍晚4位歐盟領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談主軸。澤倫斯基沒有加入伊爾平的行程。（譯者：何宏儒/核稿：陳政一）1110616

延伸閱讀
德法義領袖抵達基輔訪問 馬克宏：展現歐洲團結對烏軍援承諾挨轟畫大餅 德媒：蕭茲要拿出誠意法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭烏克蘭：俄軍9路圍攻盧甘斯克州 烏急需軍火抗俄俄烏戰爭致全球流離失所破億 糧食危機又接著來美加碼300億軍援烏克蘭 稱運用得宜可改變戰局烏克蘭戰爭處關鍵階段 西方官員預測3種可能結果俄侵烏後習近平蒲亭兩次通話 中國更支持俄羅斯
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀