法德義領袖訪烏 克宮籲敦促澤倫斯基看清事態

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（中央社莫斯科16日綜合外電報導）法國、德國、義大利領袖今天訪問烏克蘭。克里姆林宮表示，希望他們不只是商討武器供應，而是去「敦促烏克蘭總統澤倫斯基務實看清事態」。

路透社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在與記者的電話會議中指出：「我會希望這些領導人...不會只聚焦用進一步提供武器的方式來支持烏克蘭。」

「那完全沒有意義，只會延長人民的苦難，讓烏克蘭繼續受損。」

培斯科夫說：「我們且期盼他們會鼓勵澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）務實看清事態。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天走訪基輔郊外城鎮伊爾平（Irpin），高調展現對烏克蘭的支持。

烏克蘭申請加入歐盟，以及請求獲取更多武器對抗俄羅斯，預料會是稍晚歐洲聯盟領袖們與澤倫斯基會談主軸。

法新社報導，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟3大經濟體德、法、義領袖首度走訪烏克蘭。

與此同時，俄羅斯前總統、現任俄羅斯聯邦安全會議副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）表示，歐洲領袖這趟訪問沒有用處。

他在推特上用英文推文說：「田雞、德國豬肝腸、義大利麵的歐洲粉絲喜愛拜訪基輔，但用處是零。」

他寫道：「他們會承諾給烏克蘭歐盟會籍和老舊榴彈砲，然後自己喝得酩酊大醉再搭火車回家...這不會讓烏克蘭往和平靠近。」（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110616