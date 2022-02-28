歐洲歌唱大賽加入杯葛行列 拒絕俄羅斯參賽

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（中央社記者辜泳秝斯德哥爾摩28日專電）歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest） 的官方網站在25日公告，本屆歌唱大賽將不接受俄羅斯參賽。

俄羅斯入侵烏克蘭引起歐洲各界震驚，在瑞典、芬蘭等會員國的建議之下，歐洲歌唱大賽的執行單位歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union, EBU）25日決議，今年在義大利杜林（Turin）舉行的歐洲歌唱大賽將不會出現俄羅斯的參賽表演。

過去兩年的COVID-19疫情，使得2020年的歐洲歌唱大賽遭取消，去年在荷蘭鹿特丹的比賽也因為疫情的緣故，只開放少部分觀眾入場，因此今年5月在義大利杜林在疫情後第一次的大賽對喜愛歐洲歌唱大賽的觀眾和音樂工作者而言，意義重大。

24日俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐洲廣播聯盟基於歐洲歌唱大賽是非政治化的文化活動，宣布將不拒絕俄羅斯參賽。

此舉遭到瑞典與芬蘭等國抗議，瑞典公共電視台（SVT）執行長華內（Hanna Stjärne）希望歐洲廣播聯盟可以重新考慮，她說，她了解歐洲歌唱大賽並非政治活動，但俄羅斯侵略烏克蘭嚴重影響歐洲安全，此舉已經嚴重越界，令人無法接受。華內呼籲歐洲廣播聯盟改變決議。

芬蘭國家廣播公司（Yle）25日也表示，若歐洲廣播聯盟不禁止俄羅斯參賽，芬蘭將退出比賽。

此後歐洲廣播聯盟政策轉向，在歐洲歌唱大賽官方網站上公告，經過諮詢多方會員國的意見，做出決定，俄羅斯將不會出現在2022年的比賽中。

「有鑑於烏克蘭現所面臨的危機，俄羅斯的參賽將會讓今年的歐洲歌唱大賽聲名狼藉。」

聲明中歐洲廣播聯盟重申其為非政治性的組織，並且將繼續維護文化競賽的價值，促進國際交流與相互理解，透過音樂呈現多元文化，並促進歐洲團結。

2014年俄羅斯占領烏克蘭的克里米亞半島後，歐洲歌唱大賽就常是烏克蘭、俄羅斯兩國角力的舞台。

2016年烏克蘭克里米亞出身的歌手賈馬拉（Jamala）以一首述說克里米亞人過去受蘇聯政權壓迫的歌曲「1944」，唱出對和平與愛的嚮往，在斯德哥爾摩拿下當年歐洲歌唱大賽冠軍。

俄羅斯曾向歐洲廣播聯盟提出抗議，表示烏克蘭不應該用一首充滿政治意涵的歌曲參賽。隔年，俄羅斯拒絕派代表至烏克蘭首都基輔出賽以示抗議。

今年原本要代表烏克蘭出賽的歌手Alina Pash因為被控曾經在2015年到訪克里米亞半島，違反烏克蘭法律，而退出比賽。將由結合民謠與嘻哈樂風的組合Kalush Orchestra代表烏克蘭出賽。

歐洲歌唱大賽始於1956年，從當年只有7個歐洲國家參賽的規模，至今已有將近50個國家加入，除了歐洲國家以外，以色列、澳洲、亞塞拜然都是常客。（編輯：黃自強）1110228