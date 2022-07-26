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俄羅斯藉減供大打天然氣戰 澤倫斯基籲加強制裁[影]

2022/7/26 09:56（7/26 10:26 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基呼籲歐洲加強對莫斯科的制裁，以報復俄羅斯發動的天然氣戰爭。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基呼籲歐洲加強對莫斯科的制裁，以報復俄羅斯發動的天然氣戰爭。（圖取自facebook.com/zelenskiy.official）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼籲歐洲各國加強對莫斯科當局的制裁，以報復俄羅斯發動的「天然氣戰爭」。

法新社和路透社報導，俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）宣布供應歐洲的天然氣將做出新的削減，澤倫斯基回應此事時說：「今天我們得知針對歐洲新的天然氣威脅…這是俄羅斯對團結歐洲發動的公開天然氣戰爭。」

俄羅斯天然氣工業公司表示，從27日開始，公司藉北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送到歐洲的天然氣每日將減少至3300萬立方公尺，約為該管線產能的20%。

俄羅斯天然氣工業公司說，由於「發動機的技術狀況」，公司將最後兩台運轉中渦輪機的其中1台停止運作。

俄羅斯天然氣工業公司從27日開始，將減少藉北溪天然氣管線輸送到歐洲的天然氣。（中央社製圖）
俄羅斯天然氣工業公司從27日開始，將減少藉北溪天然氣管線輸送到歐洲的天然氣。（中央社製圖）

德國政府表示，俄羅斯天然氣工業公司的聲明並沒有技術上的正當理由。

歐洲非常倚賴俄羅斯的能源資源，西方國家指控俄國利用能源作為武器，報復各國在俄國入侵烏克蘭後祭出的制裁措施。

澤倫斯基在每日例行影片談話中說：「他們不在意人民會發生什麼事，也不在乎港口封鎖造成的飢餓、寒冬與貧窮…或占領會讓人們遭受怎樣的苦難。這些不過是不同形式的恐怖罷了。」

他說：「這就是你們必須反擊的原因，不用去想如何讓渦輪機回來，而是要想如何加強制裁。」

歷經10天維護後，俄羅斯上週向歐洲恢復了透過北溪天然氣管線經德國的關鍵天然氣供應，不過供應量僅為管線產能的40%。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110726

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