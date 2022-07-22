歐盟籲各國減少天然氣使用量 希臘政府反對

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（中央社雅典21日綜合外電報導）歐盟近日敦促各會員國在今後數月將天然氣需求量減少15%，以因應俄羅斯停止供應天然氣的可能性。希臘政府今天則表示，反對歐盟限制天然氣使用量的計畫。

希臘政府發言人伊科諾莫（Yiannis Economou）在記者會表示，「原則上，政府並不同意歐盟執委會（European Commission）將天然氣用量減少15%的提議。」

歐盟昨天建議會員國減少天然氣使用量，以確保天然氣的冬季儲量無虞，同時也指控俄羅斯「勒索」並把能源供應當作武器，以報復西方國家針對俄國軍事侵略烏克蘭的制裁。

然而，不管是全面停止進口，或大幅減少從東向西的天然氣供應流量，都可能對歐洲經濟帶來災難性影響，造成工廠關閉並迫使家戶降低暖氣用量。

希臘能源部長斯克雷卡斯（Kostas Skrekas）告訴當地電台：「我們不同意這項措施的強制性，也不同意歐盟宣布的用量限制。」

他指出，希臘已採取一些限制天然氣使用的措施，例如強制國營的希臘國家電力公司（PPC）加倍生產褐煤。

斯克雷卡斯還說，義大利、西班牙、葡萄牙、法國、馬爾他及賽普勒斯也反對歐盟的計畫。

北溪天然氣管線（Nord Stream）歷經10天維修後，俄國今天已重啟對歐洲而言相當重要的天然氣供應。然而，現在仍無法確定克里姆林宮是否會在今年冬季引發歐陸的能源危機。（實習編譯：李婕瑜/核稿：陳彥鈞）1110722