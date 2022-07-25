克宮：北溪一號重新安裝渦輪機後供氣量將調整

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（中央社莫斯科25日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯輸送天然氣到德國的北溪一號管線，一旦維修好的渦輪機返回後，將供應與技術上可行性「相應數量」的天然氣。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）並未提到供氣量會增加，他指出還有更多設備需要維修。

不過在經歷數週渦輪機送往加拿大維修的不確定性以及北溪一號（Nord Stream 1）關閉10天進行年度保養，令歐洲懷疑俄羅斯是否可能完全關閉管線後，他這番發言相對樂觀。

培斯科夫告訴記者：「在所有手續完成後，將安裝渦輪機…並將輸送與技術上可行性相應數量的天然氣。」

他是針對「工商日報」（Kommersant）一篇報導作評論。該報導稱，在加拿大為渦輪機進行維修的德國西門子能源公司（Siemens Energy），已將加拿大的證明文件交給俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom），讓渦輪機得以返回。

俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟、美國和其他西方國家對莫斯科實施一波又一波制裁。歐洲政界人士指控俄羅斯利用能源「敲詐」歐盟，但克里姆林宮否認。

在10天保養中斷供氣後，Gazprom上週透過北溪一號恢復供應，但供氣僅達管道容量的40%。俄羅斯曾宣稱，西方制裁造成渦輪機從加拿大返回延宕，天然氣供應量於6月間被迫降至該水平。

歐洲政界人士對這一解釋不以為然，德國稱，這具渦輪機依計畫要到9月才用得上。

培斯科夫說，北溪一號還有更多設備需要維修，這一點西門子能源公司也曉得。他還表示，莫斯科對完全停止俄羅斯對歐洲的天然氣供應不感興趣。歐洲急於在冬季之前填補其天然氣地下儲存槽。

培斯科夫表示，Gazprom不應為儲存風險負責，並重申莫斯科立場，即歐洲人正在遭受自己對俄羅斯實施制裁的後果。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110725