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烏克蘭獲德國防空戰車 可對付無人機

2022/7/26 07:29（7/26 07:41 更新）
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冷戰年代西德研發的獵豹防空戰車，可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機。中央社記者林育立德勒斯登攝 111年7月26日
冷戰年代西德研發的獵豹防空戰車，可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機。中央社記者林育立德勒斯登攝 111年7月26日
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（中央社記者林育立柏林25日專電）烏克蘭獲德國軍援防空戰車，可對付無人機、武裝直升機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

德新社（DPA）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天在電視受訪時證實，3輛德國「獵豹」（Gepard）防空戰車及數萬發彈藥已運抵烏克蘭。

德國從5月開始訓練烏克蘭士兵使用這款戰車，承諾這個月將交付15輛。

獵豹是西德在冷戰年代研發的防空戰車，以機動性聞名，將可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

自從2月下旬俄羅斯出兵烏克蘭以來，德國打破不出口武器到戰區的傳統，軍援烏克蘭大量反坦克、防空飛彈和彈藥，之前才交付7輛PzH2000自走火砲給烏克蘭，這些防空戰車是德國運交給烏軍的第二批重型武器。

除了PzH2000自走火砲和獵豹防空戰車，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）承諾，德國將軍援烏克蘭先進的IRIS-T防空系統、眼鏡蛇（Cobra）火砲定位雷達和MARS多管火箭系統，「這些都是射程非常遠、非常有效的武器」。

不過，由於已從德軍退役10年之久，獵豹防空戰車遇到彈藥不足的窘境，生產國瑞士以中立國、以及交付武器到衝突地區違法為由，禁止彈藥轉運給烏克蘭，德國找到一家挪威廠商願意生產才解決問題。

德國是軍火製造大國，歐洲盟國期待德國能軍援烏克蘭更多武器。

捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）之前接受「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時說，蘇聯武器很快就會用盡，烏克蘭現在迫切需要先進武器才能改變戰場的遊戲規則，德國應該多做一些。（編輯：郭中翰）1110726

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