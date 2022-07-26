與俄簽糧食出口協議 烏克蘭：本週擬出口第一批

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（中央社基輔25日綜合外電報導）俄羅斯先前在聯合國斡旋下，同意讓烏克蘭生產的穀糧經敖德薩港運輸出口，然而幾天前的飛彈攻擊，讓協議是否作數受到質疑。烏國今天說，他們預計本週出口第一批穀物。

法新社報導，自俄羅斯5個月前入侵以來，烏克蘭首批穀物眼看已準備恢復出口之際，俄羅斯天然氣巨擘「俄羅斯天然氣工業公司」（Gazprom）突然警告，他們將再次大幅度削減供應給歐洲的天然氣，使出於地緣政治的緊張局勢隨之加劇。

烏克蘭與俄羅斯22日同意一項具里程碑意義的計畫，讓卡在黑海港口的數百萬噸烏克蘭小麥和其他穀物得以運輸出口，此舉被譽為有助緩和全球糧食危機的重要一步。

然而才過不到24小時，俄羅斯便空襲敖德薩（Odessa）港口，這是協議裡3個被指定為糧食出口樞紐的其中一個。此事惹惱烏克蘭，並加深俄羅斯恐不遵循協議的疑慮。

儘管週末發生這起攻擊事件，烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，烏國預料協議「將會在未來幾天內」開始生效。

庫布拉科夫說：「我們已做好萬全準備，要從本週開始（出口穀糧）。」庫布拉科夫上週率領烏克蘭代表團赴伊斯坦堡，與俄羅斯洽談糧食出口協議。

烏克蘭官員表示，烏國西南部的切爾諾莫斯克（Chornomorsk）將是第一個恢復穀物出口的港口，由於附近的敖德薩曾遭攻擊，使他們對維安的重要性有所堅持。

烏克蘭和俄羅斯都是農產品主要出口國，而俄國的侵略行動，嚴重擾亂烏克蘭小麥出口，因為戰事造成作物歉收，港口也被封鎖或遭到破壞。

俄羅斯封鎖海路出口，導致全球糧食價格飆升，加劇對全球出現饑荒的擔憂，多達2500萬噸的小麥和其他穀物滯留在烏克蘭港口。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）估計，根據這項協議，出口的穀糧庫存價值約為100億美元（約新台幣3017億元）。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110726