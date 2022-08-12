俄國伊朗北韓閃制裁怪招 買水貨找「黑騎士」大國互助

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（中央社記者田習如台北12日電）西方陣營對俄國大規模經濟制裁下，最近傳出俄國被迫將民航機零組件拆舊補新，但相對也出現印度大量改用港幣、人民幣買俄國石油的制裁漏洞。專家分析俄國、北韓、伊朗等國閃避制裁的方法，買水貨、用虛擬貨幣、貨輪海上漂、找「黑騎士」等怪招盡出。

路透社（Reuters）11日揭露，俄烏戰以來就持續向俄國買煤的印度，從6月的海關統計顯示，其中已有44%交易改用人民幣、港幣或阿拉伯聯合大公國的貨幣來支付，以避免違反美歐的制裁規定。

像印度這樣「你丟我撿」大買西方對俄制裁產品，以及像中國拉高對俄國的晶片等出口，都被比喻為救援受制裁國家的「黑騎士」。諷刺的是，俄羅斯向來是古巴、伊朗、委內瑞拉等受美國經濟制裁者的黑騎士，如今風水輪流轉，得要學習這些小國閃避制裁的經驗。

國際戰略研究所（IISS）近期專文分析北韓、敘利亞、伊朗和俄國等如何從聯合國及西方陣營發動的貿易抵制、金融斷流中找出路，甚至形成相互支援的複雜網絡，而美歐國家又如何應對這場「貓捉老鼠」遊戲。

該文首先指出，7月中旬美國官方透露俄國正試圖從伊朗採購數百架戰鬥無人機，這顯示武器製造大國俄羅斯產業正面臨軍火和軍民兩用設備的供應鏈緊縮困境。雖然2014年入侵克里米亞（Crimea）之後，俄國就想建立進口替代和自給自足的產業鏈，但至今未能在任何重要製造領域做到全面自足。

俄國政府3月底開始容許無法在國內找到替代的外國產品「平行輸入」，繞過報關、品牌商等正常貿易程序，也就是讓企業自己從外國第3方買「水貨」進來。這正是為何被美國長期抵制的伊朗市面還看得到美國貨，俄國也能如法炮製讓商店還有蘋果手機、三星電視可賣。

北韓在聯合國制裁多年下，領導人金正恩也仍能利用外國出口管制的漏洞，讓統治階級買到西方名車、奢侈品和最新時裝。

比較麻煩的是大宗物資進出口，5月底歐盟宣布俄國石油進口禁令，這方面閃避技術領先的伊朗做法值得留意。伊朗因核武計畫遭制裁，2000年代和2100年代在中國協助下透過多次換船轉手、繞經較遠路線，讓石油相關產品仍能出口，配套措施還有故意讓船舶追蹤設備壞掉、改掛他國船籍旗子等等。

侵烏戰爭以來，俄國油輪航向未通報地點的次數大增，許多油輪在國際船舶追蹤系統上消失，有的開到海上漂盪、等待敢冒險得罪美歐而接納俄油的港口和買家，有的改掛上加勒比海迷你國家聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）的旗子。

甚至還有「混油案」，把俄國原油混入一點他國的油後改名為「拉脫維亞混合油」，這招學自委內瑞拉，將原油混裝改名「馬來西亞的」或「新加坡的」，以躲避制裁。

國際戰略研究所指出，金融抵制是俄國最大麻煩，想閃避非美元系統的金融支付，除了用其他貨幣取代美元交易，還有以物易物、使用去中心化貨幣，也就是數位虛擬幣。

俄國在占領克里米亞後就曾以克里米亞生產的榖物交換敘利亞的橄欖油，如今俄國正與伊朗商議以物易物，用前者的鋼鐵、礦物、農產交換後者的汽車零組件和燃氣渦輪機。

至於虛擬幣交易，北韓、伊朗、委內瑞拉都是這領域的洗錢專家，利用暗網、空殼公司、網路犯罪集團來進行。2月以來比特幣在俄國的交易量就爬升，4月美國將幾家俄國虛擬幣平台、相關企業列入制裁名單。

受制裁國互助、交流技巧，加上有中、印等遊走兩種經濟體系的大國黑騎士，確實有損西方聯手制裁的效果。不過，美國也非省油的燈，仍有辦法破解這些獨裁者的「壞蛋聯盟」。

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美國政府5月表示有意放鬆對委內瑞拉的石油禁令，這招「抓大放小」引起這幾個閃避制裁國家的內部矛盾，因為他們的出口產品相近，彼此利益衝突。委內瑞拉的石油重回國際市場，俄油恐被取代；俄油在亞洲市場降價大拍賣，讓伊朗的石油2月以來在亞洲銷量掉了一半。如今俄國有意出口天然氣到土耳其、阿富汗，並向中國、南韓推銷鋼品，又會搶了伊朗商機。

換句話說，只要黑騎士數目不多、胃納量有限，受制裁國家閃來閃去，最後難免自己打自己。（編輯：高照芬）1110812