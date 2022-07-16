華爾街日報：中企銷俄軍需品增加 助長入侵烏克蘭

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華爾街日報指出，中國出口至俄國的晶片、電子零組件及原料增加，部份可供軍用，使美國和西方盟國試圖打擊俄國軍事力量的計畫受挫。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社北京16日綜合外電報導）自俄羅斯入侵烏克蘭後，中國出口至俄國的晶片、電子零組件及原料增加，部份可供軍用，使美國和西方盟國試圖孤立俄國經濟，進而打擊俄國軍事力量的計畫受挫。

「華爾街日報」指出根據中國海關數據，中國在2022年前5個月對俄國的晶片出貨量較去年增加超過1倍，來到5000萬美元（約新台幣14.9億元），印刷電路板等零組件出口更呈雙位數百分比增長。

用於製作金屬鋁的氧化鋁，中國出口至俄國的量是去年同期的400倍；氧化鋁也可應用於武器生產和航太技術。

儘管出口值提高的部分原因可解釋為通貨膨脹，但數據顯示許多中國科技公司不顧來自美國的審查，持續與俄國做生意。

美國商務部上月在貿易黑名單上新增5家中國電子企業，據稱這些企業在俄國侵烏前及之後，都持續幫助俄國國防企業。

美國商務部在書面回覆表示，雖然他們不認為中國有意系統性規避美國對俄出口管制，但會密切監控中俄貿易，「且毫不猶豫地使用全面法律和監管工具，來對付向俄羅斯軍方提供支持的各方」。

中俄在晶片和其他可能應用於軍事設備的零組件交易，涉及小型私人企業以及龐大的國有企業。不完整的數據、複雜的子公司網絡及中介商，使相關商業活動難以追蹤。

華府智庫「高級國防研究中心」（C4ADS）持續追蹤俄國國防產業與中國保利集團間的交易。

保利集團是中國國務院國有資產監督管理委員會監管的大型國有中央企業，旗下子公司包括一家重要的武器生產商，以及包含小型武器、飛彈技術乃至近期研發的反無人機雷射技術的出口商。

C4ADS研究員賈西亞（Naomi Garcia）在15日發布的報告中表示，她發現從2014年到2022年1月間，保利集團子公司向俄國國防單位運送了281批先前未公開的軍民兩用貨物。

根據這份報告，最近一批貨物是於1月底運送，由保利科技公司運送給受制裁的俄國國防企業「金剛石-安泰集團」（Almaz-Antey Concern），貨品是天線零組件。C4ADS取得俄國海關數據發現，這些天線零組件特別應用於俄羅斯製S-400飛彈防禦系統的雷達裝置。

不過賈西亞表示自從俄國於2月底侵烏後，她還沒發現保利集團發送貨品給俄國國防企業。

除雷達零組件與半導體外，中國出口至俄國的商品也彌補了俄國從其他地方無法採購基本材料的缺口。

澳洲3月擴大對俄國制裁，以可用於製造武器為由禁止所有氧化鋁和鋁土礦出口至俄羅斯，而俄國有2成氧化鋁仰賴澳洲。但據中國海關紀錄，在澳洲禁止出口後，中國出口至俄國的氧化鋁急遽攀升，在5月達到15萬3000公噸，反觀去年同期僅227公噸。

有別屬於國企的保利集團，美國商務部最近也針對在香港和廣東一些的小型民營硬體分銷商。遭美方點名者包括設於深圳的Winninc Electronics Co.及香港設有據點的Sinno Electronics Co.公司。

華爾街日報指出，雖然關於他們與俄羅斯開展業務規模的消息相對較少，但這些公司都曾在官網聲稱服務領域觸及航太、防務領域，只不過相關文字近日被刪除。

國際戰略研究所（IISS）專精對俄制裁的專家夏吉納（Maria Shagina）認為，近期鎖定中國企業的舉動意在表明美國嚇阻北京助俄是「玩真的」，尤其考慮到小公司比大企業更能規避出口管制。

夏吉納說：「雖然美國與盟邦沒能嚇阻俄羅斯，但及早阻止中國有系統幫助俄國也很重要。」（譯者：戴雅真/核稿：陳亦偉）1110716