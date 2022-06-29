控中國5家企業支援俄軍侵烏 美列入貿易黑名單

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國拜登政府今天以據稱支援俄羅斯軍事和國防工業基地為由，將5個在中國的企業列入貿易黑名單，以展示對莫斯科入侵烏克蘭實施制裁的力量。

路透社報導，監管黑名單的美國商務部指出，這些被列入目標的企業在2月24日以前曾供應項目給俄羅斯「受關切的實體」，這些企業「持續與俄羅斯上市實體和受制裁方有供應方面的合約往來」。

此外，根據聯邦公報，美國商務部也將俄羅斯、阿拉伯聯合大公國、立陶宛、巴基斯坦、新加坡、英國、烏茲別克和越南等國31個實體列入黑名單。在上述共36家企業中有25家在中國有業務營運。

美國商務部主管工業和安全事務次長艾斯特維茲（Alan Estevez）聲明指出：「今天的動作向全世界的實體和個人傳達一個強有力的訊息，即如果他們試圖支援俄羅斯，美國將切斷與他們的往來關係。」

中國駐華府大使館未就此回應，但表示北京未提供俄羅斯或烏克蘭軍事援助。中國大使館指出，將採取「必要措施」保護其企業權利，稱這些制裁手段違反國際法。

遭控支援俄軍的中國5家企業中，包括Connec Electronic Ltd、設在香港的世捷達物流公司、Logistics Limited無法取得聯繫置評；其他2家企業金派科技（King Pai Technology Co）和Winninc Electronic則無法立即回應置評要求。

這些企業被列入黑名單，意謂他們的美國供應商需經商務部核准才能出貨給他們。

美國和盟邦已就俄羅斯入侵烏克蘭，藉由制裁眾多俄羅斯企業和權貴，以及將其他列入貿易黑名單等方式懲罰俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。

美國官員此前表示中國大致遵守這些限制措施，華府矢言嚴密監測遵守情形並嚴格執行法規。

美國商務部主管出口事務的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）在相同聲明中指出：「如果他們違反美國法律，我們將毫不猶豫採取行動，無論這一方位處何地。」（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1110629