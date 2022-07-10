俄飛彈再轟烏東 美促中國與西方同陣線

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俄羅斯軍隊9日砲擊烏克蘭東部頓內茨克州毀損兩棟住宅大樓，已知包含1名9歲男童在內約有30多人受困瓦礫堆下。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

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（中央社烏克蘭德魯日基夫卡9日綜合外電報導）俄羅斯軍隊今天砲擊烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk），烏軍在多個戰線力抗俄軍之際，美國敦促中國與西方同一陣線，反對俄軍入侵。

俄軍在盧甘斯克州（Lugansk）歷經漫長的城市爭奪戰之後，現在尋求更深入頓內茨克，以鞏固對烏東頓巴斯（Donbas）地區的控制。頓巴斯地區由盧甘斯克州與頓內茨克州組成。

戰爭開始4個半月後，頓內茨克北部德魯日基夫卡（Druzhkivka）鎮民今天醒來，發現疑似飛彈攻擊炸毀了1家超市，地面被炸出大坑洞。

頓內茨克州長基里蘭科（Pavlo Kyrylenko）在Telegram指出，俄軍飛彈擊中德魯日基夫卡，其他人口密集處據說也遭到砲擊。

烏克蘭官員表示，過去24小時，頓內茨克有5人喪生，7人受傷。

盧甘斯克州州長蓋戴（Sergiy Gaiday）也說，俄羅斯人正從他所在地區的基地攻擊頓內茨克。

他說：「我們試圖在整個前線牽制他們的武裝編隊…在他們前進不易的地方，他們製造了真正的地獄，砲擊地平線上的領土。」

烏克蘭中部城鎮克利福洛（Kryvyi Rih）市長維庫爾（Oleksandr Vilkul）也說，俄國以集束炸彈攻擊克利福洛，造成至少1人喪生，2人受傷。

根據俄羅斯國防部，俄軍重創烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）和中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），並攻擊了頓內茨克州和哈爾科夫州（Kharkiv）。

此外，烏克蘭緊急服務部門表示，1枚火箭今天炸毀烏克蘭第2大城哈爾科夫1棟兩層住宅大樓，造成6名平民受傷，其中4人送醫救治。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在Instagram貼文說：「全世界所有激進的政治運動和政權，現在目光都集中在俄羅斯對我們、對烏克蘭所做的事情上。」

「世界能否將真正的戰犯繩之以法？」他警告，若不這樣做，將導致「數百次其他侵略」。

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）敦促國際社會加入譴責俄國侵略。他表示，已就北京與莫斯科同一陣線，對中國外交部長王毅表達關切。

布林肯和王毅在20國集團（G20）會議場邊談了5個多小時，中國外交部僅表示王毅和布林肯討論「烏克蘭議題」，並未多加說明。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110710