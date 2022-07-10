澤倫斯基撤換5使節 包括直言不諱駐德大使

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（中央社基輔9日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他已將5名派駐海外資深使節解職，包括發言經常無所忌諱的駐德國大使梅爾尼克。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）宣布將駐德國、印度、捷克、挪威和匈牙利大使解職，並說新人選已經準備好履新。他在聲明中表示，此一輪調為正常外交慣例。

路透社報導，目前不清楚這些解職大使是否會被派任新職務。

烏克蘭與德國關係特別敏感，德國高度仰賴俄羅斯能源供應，又是歐洲最大經濟體。

梅爾尼克（Andriy Melnyk）是由澤倫斯基的前任任命，於2014年末派駐德國，在柏林政界與外交圈頗為知名。

46歲的梅爾尼克經常在社群媒體上直言不諱，與人打口水戰，將反對武裝烏克蘭對抗俄羅斯入侵的政治人物和學者貼上姑息的標籤。

早前德國總理蕭茲（Olaf Scholz）未立即接受澤倫斯基邀請前往基輔訪問時，梅爾尼克酸蕭茲表現得像條「被冒犯的豬肝腸」（beleidigte Leberwurst）。豬肝腸是德國特色美食，在德國，「被冒犯的豬肝腸」一詞通常用來形容易怒之人。（譯者：紀錦玲/核稿：何宏儒）1110710