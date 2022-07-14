歐盟研擬對俄第7輪制裁 捷克總理：不涵蓋天然氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉格13日綜合外電報導）捷克總理費亞拉告訴路透社，歐洲聯盟（EU）準備對俄羅斯擬定第7輪制裁方案，但已表明不會限制俄羅斯天然氣進口，因為有太多會員國無法迅速因應局勢變化。

費亞拉（Petr Fiala）說，歐盟領袖正在敲定的制裁，是為了就入侵烏克蘭向俄羅斯施壓，預計將禁止進口黃金，擴大禁止出口到俄羅斯的軍民兩用商品清單，並將目標鎖定更多個人。

費亞拉受訪時說，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）應準備好在未來幾天宣布制裁方案，會員國應在公布後馬上批准。

費亞拉在布拉格辦公室發言時說：「第7輪制裁方案正在準備中，我認為過程很順利。」

他說：「必然會引發問題的是將能源涵蓋在制裁中，因為我們必須遵守一項規定，讓制裁對俄羅斯造成的衝擊，比對實施制裁的國家還大。」

費亞拉說，這輪制裁方案沒有機會把天然氣涵蓋在內。他說：「我認為不應該涵蓋在內，因為有一些國家依賴俄羅斯的天然氣。」

自7月1日起接任歐盟輪值主席國6個月的捷克，是仰賴俄羅斯滿足幾乎所有天然氣需求的國家之一。

整體而言，在莫斯科揮軍入侵烏克蘭前，歐盟依賴俄羅斯提供其所需的40%天然氣。

費亞拉說，捷克正在盡量減少對俄羅斯能源的依賴，「但不會在今年冬季發生」。

前6輪制裁包括凍結俄羅斯權貴與官員的資產並禁止核發簽證、實施出口管制、凍結中央銀行資產、將銀行排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統外並禁止進口俄羅斯煤炭與石油。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1110714