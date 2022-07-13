中國上半年自俄進口增47.2% 與烏克蘭貿易大跌

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（中央社台北13日電）俄烏戰爭下，中國上半年與俄羅斯貿易成長26.2%，其中自俄進口更大增47.2%，全年貿易額可望突破人民幣兆元。相形之下，中國與烏克蘭上半年的進出口金額，僅及去年的27%，明顯大跌。

2021年，中國同時是俄羅斯、烏克蘭最大的貿易夥伴。

中國海關總署新聞發言人李魁文今天在國新辦新聞發布會答覆外媒提問時表示，據海關統計，今年上半年，中國對俄羅斯進出口人民幣5190.8億元（約新台幣2.3兆元），對烏克蘭進出口353億元。

中國海關總署官網13日發布統計數據顯示，今年上半年，中國對俄羅斯進出口5190.8億元，比去年同期成長26.2%。其中，對俄出口1899.2億元，成長僅1.2%；自俄進口3291.6億元，大增47.2%。

2021年中俄貿易額首度突破9000億元大關，來到9486.6億元，年增26.6%。在中國堅持反對制裁俄羅斯，並持續擴大進口俄羅斯能源下，今年雙邊貿易額可望突破1兆元，再創新高。

相形之下，2021年中國與烏克蘭貿易額為193.05億美元，年增29.7%，原本形勢看好，但烏克蘭遭俄羅斯入侵後，中烏上半年貿易金額明顯大跌。

中國海關總署官網今天未公布與烏克蘭的進出口統計數據，但依中國海關總署新聞發言人李魁文給出中烏上半年進出口353億元換算，僅及去年兩國貿易額的27%。（編輯：楊昇儒）1110713