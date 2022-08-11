俄自中國進口及借貸增 經濟依賴深但兩國同床異夢

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（中央社記者田習如台北11日電）俄羅斯自中國進口貨物金額在7月成長20%，幾乎回到俄烏戰前的水準，中國金融業截至6月在俄國外債占比也達40%。對最大債主兼貨主的依賴日深，失算的蒲亭正把自己逼成習近平「小老弟」。

據中國新聞網9日報導，中鐵哈爾濱局集團發布上半年中歐班列東通道的通行列車和貨物都比前一年同期成長逾16%，創歷史新高，增幅也超越西部、中部通道總和。

前述中方訊息沒說的是，中歐班列東通道的路線全都在俄羅斯境內，在歐盟經濟制裁俄國且中國與歐盟貿易僅5%透過陸運的現實下，上半年的運量成長證明了中國正對俄國經濟大力「輸血」。

同時，彭博（Bloomberg）8日報導，俄國7月份自中國進口額達67億美元（約新台幣2000億元），增幅20%，幾乎回到俄烏戰前的貿易量。

2月24日俄國入侵烏克蘭後，初期因中國企業顧慮美歐政府懲罰，中國與國際同步大減對俄出口額，但第2季以來北京顯然開始「走自己的路」。當西方陣營不供給俄國晶片，據華爾街日報（Wall Street Journal）指出，今年前5個月中國對俄出口晶片就比去年同期成長了一倍。

甚至據俄國「工商日報」（Kommersant）7月報導，中國電子巨企華為已開始在俄國加緊招聘員工，技術和銷售部門都開出過去2、3倍的缺額。

此外，根據顧問公司Dealogic統計，中國銀行業截至6月提供俄國的未償還貸款達510億美元（約新台幣1.5兆元），占全球對俄貸款超過40%。國際清算銀行（BIS）分析，這數據呼應了近8年來的趨勢，也就是2014年俄國入侵克里米亞（Crimea）、西方對俄制裁下， 歐、美、日對俄貸款自2016年起急遽滑落，中國卻反向攀升成為俄國的最大債主。

隨西方經濟制裁持續深化，從貿易到金融，俄國對中國的依賴愈來愈深。中國已是俄國占比逾2成的第一大貿易夥伴，但俄國只占中國貿易量的2%。歐美將俄國踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）機制後，中國至今尚未加入俄國自創的金融資訊傳輸機制，但另一方面俄國使用人民幣的交易量續增，換句話說，是俄國日益被鎖進中國的系統。

這不是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）發動侵烏戰所想要的結果。今年以來他也致力於增強與伊朗和印度等國的經貿合作，但難以改變依賴中國態勢。

美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）的亞洲專家梅茲蘭（Lindsay Maizland）撰文指出，中俄兩國長期缺乏互信，40年來也未曾簽訂同盟條約，加上觀光和學術等民間交流不算密切（亦即兩國人民其實沒什麼感情），而且中印因邊界交惡甚至交火，俄國卻是印度武器最大來源，印度正是1960年代中俄關係轉壞的重要原因之一。

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但俄烏戰爭，加上中國正因裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而增強與美國對抗，使中俄愈抱愈緊。紐約時報（New York Times）分析，原本遲遲未對俄國提供直接軍事援助的中國，可能因報復美國而改變。

也就是說，一個同床異夢的更緊密中俄關係正在成形，雖然兩國同樣反美、經濟結構也互補，但兩個獨裁者的面子、地位以及前述其他問題，可能會讓他們經常從夢中驚醒。（編輯：高照芬）1110811