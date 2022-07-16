CNN：俄羅斯代表團兩度赴伊朗 檢視可攜武器無人機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

CNN報導，一支俄國代表團6月至少2次訪問伊朗中部一處機場，檢視可攜帶武器的無人機。圖為Shahed-129型無人機。（圖取自維基百科共享資源，作者：Fars Media Corporation，CC BY 4.0）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）根據美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）和美國有線電視新聞網（CNN）取得獨家衛星畫面，一支俄國代表團上月至少2次訪問伊朗中部一處機場，檢視可攜帶武器的無人機。

美國官員對CNN透露，伊朗6月開始在德黑蘭以南的卡善機場（Kashan Airfield）向俄羅斯展示Shahed-191型和Shahed-129型無人機。這兩種機型都能夠攜帶精確導引飛彈。

蘇利文發布聲明說，「我們獲得消息，伊朗政府正準備向俄羅斯提供數百架無人機，包括可裝配武器的無人機」。

蘇利文表示，「根據我方評估，俄羅斯官方代表團最近觀看了伊朗可攻擊無人機的展示。我們公布6月拍攝的畫面顯示，俄國政府代表團當天檢視了伊朗無人機，這代表俄國一直對取得伊朗可攜武無人機有興趣」。

蘇利文稱，就美方所知，6月的訪問是第一次。美國官員指稱，俄國代表團在7月5日於同個機場又參加一次類似展示。

拜登的中東之行即將結束，伊朗是美國、以色列、沙烏地阿拉伯和波斯灣國家之間的討論重點。美國官員告訴CNN，伊朗和俄國持續發展夥伴關係，更彰顯美國需要在中東地區維持存在感與影響力。

白宮官員本週稍早公布最新解密的美國情資顯示，伊朗準備提供俄國「數百架」無人機，以用於烏克蘭戰爭，最快將於7月底開始訓練俄軍如何操作。

美國認為，俄國顯然轉向伊朗來補充無人機戰備，但仍不清楚這些無人機的技術發展程度，以及有多少效力。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1110716