烏克蘭：俄軍在烏境歐洲最大核電廠部署飛彈

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（中央社基輔15日綜合外電報導）烏克蘭國家核電公司今天表示，俄羅斯正利用烏國境內的歐洲最大核電廠作為基地，來儲存包括「飛彈系統」在內的武器，並藉以砲擊周邊的地區。

法新社報導，歐洲最大核廠─札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠位於烏克蘭東南部的第聶伯羅河（Dnipro river）河岸，俄軍入侵烏國沒多久便遭占領，但仍由烏國工作人員維持運作。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）總裁柯亭（Pedro Kotin）今天受訪時表示，多達500名俄軍控制核電廠，情勢「極度緊張」。

他說：「占領者把機械帶到核電廠，包括飛彈系統，他們已從廠區砲擊第聶伯羅河另一側以及對岸城市尼科波（Nikopol）。」

柯亭表示：「他們實際上控制札波羅熱核電廠周邊地區。占領者的重型機械和裝有武器與炸藥的卡車仍留在廠內。」

他說：「要占領者離開核電廠的壓力不足。」

柯亭接著將矛頭指向國際原子能總署（IAEA），他說：「IAEA正在玩一些政治遊戲，在俄羅斯和烏克蘭之間取得平衡。」

IAEA先前表示，必須造訪札波羅熱核電廠來進行必要的維護工作。但是基輔當局反對。烏克蘭國家核電公司宣稱IAEA到訪，只會合理化「核恐怖主義分子」的占領行動。

自2月24日俄軍入侵烏克蘭以來，IAEA一直未能前往札波羅熱核電廠。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110716