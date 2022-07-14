烏克蘭中部遭飛彈攻擊20死 40國呼籲俄停戰

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（中央社基輔14日綜合外電報導）俄羅斯在黑海潛艦14日發射一枚巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察，造成至少20平民死亡，其中3人為兒童。包括美國、歐盟成員與亞洲國家等40多國發布聯合聲明，呼籲俄國停戰。

●俄軍攻擊烏克蘭中部城市 釀20死

烏克蘭官員表示，俄羅斯在黑海潛艦14日發射一枚巡弋飛彈攻擊烏克蘭中部城市文尼察（Vinnytsia），造成至少20平民死亡，其中3人是兒童，另有數十人受傷。

從照片和影片中可以看到多輛翻覆汽車焦黑殘骸，旁邊一棟建物遭大火燒毀，現場瀰漫棕色煙霧。這是俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，對平民目標造成最多死亡人數的單次攻擊之一。

●40多國聯合聲明 籲俄羅斯結束烏克蘭戰爭

包括美國、歐洲聯盟（EU）成員國與亞洲國家等40多國13日呼籲俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

這些國家發布聯合聲明，支持烏克蘭在國際法院提出訴訟程序。

聲明指出，「我們重申支持烏克蘭依1948年『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』，在國際法院對俄羅斯聯邦提告，尋求以未經證實的種族滅絕指控為基礎，控告俄羅斯不具法律依據在烏克蘭採取軍事行動」。

●北韓承認烏東分離主義地區獨立 烏克蘭宣布斷交

北韓13日承認俄羅斯支持的兩個烏克蘭東部分離主義地區是獨立國家。為此，烏克蘭政府宣布與北韓斷交，並指控平壤當局試圖破壞烏國主權及領土完整性。

烏東分離主義分子自行成立的頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）曾在今年初獲得俄羅斯承認，後來俄國盟友敘利亞也承認這兩個地區為獨立國家。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，北韓駐莫斯科大使館已證實，北韓承認頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國為獨立國家。烏克蘭政府宣布與北韓斷交。

●俄可能中斷天然氣供應 德做最壞打算

俄羅斯以維修為由，暫時關閉北溪一號天然氣管，不過德國等歐洲國家認為俄國可能從此切斷供應，正在做最壞打算，資方代表警告德國將面臨有史以來最嚴重的危機。

國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）11日以定期維修為由，中斷北溪一號管線（Nord Stream 1）的供應，預計10天後、也就是21日將恢復供氣。

不過，德國等歐洲各國政府研判，俄羅斯可能從此中斷天然氣供應，以報復西方軍援烏克蘭和對俄國實施制裁，正在為最壞情況預作準備。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110714