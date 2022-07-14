俄可能中斷天然氣供應 德做最壞打算

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（中央社記者林育立柏14日專電）俄羅斯以維修為由，暫時關閉北溪一號天然氣管，不過德國等歐洲國家認為俄國可能從此切斷供應，正在做最壞打算，資方代表警告德國將面臨有史以來最嚴重的危機。

國營的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）11日以定期維修為由，中斷北溪一號管線（Nord Stream 1）的供應，預計10天後、也就是21日將恢復供氣。

不過，德國等歐洲各國政府研判，俄羅斯可能從此中斷天然氣供應，以報復西方軍援烏克蘭和對俄國實施制裁，正在為最壞情況預作準備。

德國雇主協會主席杜爾格（Rainer Dulger）在「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）今天刊出的專訪表示，德國製造業同時受到原物料價格上漲、俄烏戰爭和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情反彈的衝擊，他預言俄羅斯將大幅減少、甚至完全中斷供氣。

身為全國資方的代表，杜爾格警告，化工業因天然氣短缺被迫停工後，不僅下游的製造業受到衝擊，影響層面也將擴及所有人，這種情況從來沒發生過，「德國將陷入有史以來最嚴重的危機」。

德國長久以來是俄國天然氣的最大買家，經管線源源不斷輸送的便宜天然氣，造就首屈一指的化學工業。俄國出兵烏克蘭前，德國對俄國天然氣的依賴程度超過一半，如今劇降到3成，不過要一下子找到替代來源並不容易。

對地處溫帶的德國來說，天然氣是民生必需品，再過2個月室內就要開暖氣。德國聯邦網路局（BNetzA）局長穆勒（Klaus Müller）今天警告，民眾未來繳的天然氣費用將是原來的3倍。

這位主管全國電信、電力和天然氣供應的官員表示，天然氣市場價格已出現7倍的漲幅，遲早會反映在一般消費者的帳單，他預測民眾繳的瓦斯費明年起「至少是原來的3倍」。

對今年冬天可能出現的天然氣短缺，德國各地方政府已開始做最壞打算。

代表全國各地方政府的德國城市聯合會副會長哥伯特（Verena Göppert）表示，為因應冬天可能實施的瓦斯配給，不少城市已規劃短期的節能方案，準備停止夜間照明和中斷公共建築的熱水供應。

不過，哥伯特強調，就算天然氣供應真的吃緊，政府也會確保民眾的使用，保證冬天沒有人受凍。（編輯：韋樞）1110714