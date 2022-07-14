俄烏土聯合國四方將設協調中心 解穀物出口僵局

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡13日專電）俄羅斯、烏克蘭代表今天與聯合國及土耳其官員會談，希望為穀物出口危機解套。土耳其國防部長艾卡會後表示，四方將於伊斯坦堡成立烏克蘭穀物出口協調中心，共同控管港口糧食檢查，並確保運輸船隻安全。

烏克蘭和俄羅斯代表自3月29日伊斯坦堡談判破裂後，今天首度面對面會談。土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，這場受高度關注的四方會議在伊斯坦堡舉行，歷時逾3小時。艾卡（Hulusi Akar）會後說，土耳其、俄羅斯及烏克蘭決議下週再次會晤，簽署相關協議。

艾卡讚許這場會議是解決全球糧食危機的重要一步，並說四方討論涉及糧食走廊的所有細節，「我們看到各方都積極盼能解決這個問題」。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則在紐約告訴記者，在土耳其舉行的四方會議顯示，烏克蘭及俄羅斯能對話，但要實現和平，仍有長路要走。

他說：「希望下週，我們能達成最終協議。但是，正如我所說，我們仍然需要各方的高度善意及承諾」。

烏克蘭是小麥、大麥、玉米等榖物的出口大國，並供應全球巿場交易量中近半的葵花籽油。2月下旬俄烏戰爭爆發後，黑海出口遭到俄國軍艦及烏克蘭為防範兩棲攻擊而埋設的水雷所阻。

另一方面，俄羅斯試圖自行販運竊自占領區的烏克蘭穀物，導致相關談判變得複雜。美國國家航空暨太空總署（NASA）上週公布數據顯示，自俄國入侵以來，烏國境內約22%農地遭俄軍占領。

俄烏雙方都在會前表示對話將有所進展，但也堅持各自的條件。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）說：「距離和俄羅斯達成協議僅兩步之遙---我們處於最後階段，現在一切得看俄羅斯。」

俄國則表示，俄方要求包括搜索船舶的權利，以避免走私軍火，但遭烏克蘭拒絕。

聯合國糧農組織（FAO）6月指出，烏克蘭和俄羅斯的小麥及其他糧食商品出口量減少，使得未來一年全球可能增加1100萬至1900萬長期挨餓人口。

雖然部分糧食可以鐵路、公路及河運等方式經歐洲輸出，但與海運相比，數量仍低。（編輯：郭中翰）1110714